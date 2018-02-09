18 yaşında Bitcoin ile 1 milyon dolar kazandı

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Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin son aylarda durdurulamayan düşüşü ile gündemde. Yatırımcısına zor günler yaşatan Bitcoin pek çok başarı hikayesine de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi de 18 yaşındaki Eddy Zillan.

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15 yaşında Bitcoin ve kripto para dünyasına adım atan Eddy Zillan 18 yaşına geldiğinde ilk milyon dolarını kazandı.

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Bu başarısı ile ABD basının dikkatini çeken genç yatırımcı Business Insider'a konuştu

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Bundan 3 sene önce tenis dersi vererek kazandığı parası ile kripto para piyasasına adım atan Zillan ilk olarak 100 dolar ile giriş yaptığı kripto dünyadan bir günde 10 dolar kazandığını daha sonra tüm yatırımını burada değerlendirdiğini belirtti.

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"Her şeyimi riske ettim" diyen Zillan, 18 yaşında geldiğinde ilk milyon dolarını çoktan kazanmıştı. Şu günlerde kripto para dünyasının 2015'e oranla dış müdahalelere daha açık olduğunun altını çizen genç yatırımcı kripto para danışmanı olarak müşterine hizmet sunuyor.

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Kendi çabası ile kazandığı para ile elde ettiği lüks hayatı sergilemekten kaçınmayan Zillan'ın sosyal medyada da hatırı sayılır takipçisi bulunuyor.

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Bitcoin'e yatırım yapan isimler arasında ünlü simalarda var. ABD merkezli teknoloji devi Apple'In kurucu ortaklarından Steve Wozniak geçtiğimiz haftalarda bir dönem parasını Bitcoin'e yatırdığını açıklamıştı.

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Wozniak fiyatı 700 dolarken Bitcoin'e yatırım yaptığını ve daha sonra yaşanan artışın ardından Bitcoin piyasasından çekildiğini açıklamıştı.

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Geçtiğimiz aylarda 20 bin dolar seviyesine kadar ulaşan Bitcoin son dönemlerde yaşadığı düşüş ile adından söz ettiriyor. Bu duruma dikkat çeken Wozniak "Mutluluğumun en önemli parçası endişeli olmamam. Bu yüzden hepsini sattım" dedi.

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Bitcoin ve kripto para dünyasının en popüler yatırımcıları ise ABD’li Winklevoss kardeşler. İkiz kardeşler 2012 yılında 120 bin Bitcoin satın almış bu yatırımlarına 65 milyon dolar yatırmışlardı. Fortune dergisi, ikizlerin sanal para birimini 120 dolar değerindeyken satın almaya başladığını yazmıştı.

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Geçtiğimiz hafta 14 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin son günlerde yaşadığı sert düşüş ile gündemde. Söz konusu değer kaybı kuşkusuz Winklevoss kardeşleri de etkiledi.

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ABD basınında yer alan haberlere göre, Winklevoss kardeşler Bitcoin'in son günlerde yaşadığı değer nedeniyle sadece birkaç günde 350 milyon dolar kaybetti.

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Ancak Winklevoss kardeşlerin bu zararının elde ettikleri karlarından gittiğini söylemek mümkün. Zira Aralık ayında yapılan açıklamaya göre, Winklevos kardeşlerin Bitcoin yatırımlarıyla yüzde 10 bin kar etmiş ve dünyadaki Bitcoin hacminin yaklaşık yüzde birine sahip oldukları açıklanmıştı.

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Sahip oldukları hiçbir bitcoin’i satmayan Harvard Üniversitesi mezunu Winklevoss kardeşler daha önce Facebook fikrinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek, ünlü sosyal medya şirketi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’e dava açarak gündeme gelmişlerdi.

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Zuckerberg ile 65 milyon dolarkarşılığında uzlaşan kardeşler, bu paranın 11 milyon dolarını Bitcoin’e yatırım yapmak için kullanmıştı.,

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Winklevii ismiyle de anılan 36 yaşındaki girişimci kardeşler, bitcoini kurumsal şirketlerin yatrım yapmasına açmak için bir ticaret fonu kurmaya çalıştıkları ancak ABD Güvenlik ve Döviz Komisyonu tarafından onaylanmadığı bildirildi.