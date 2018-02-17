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Sürücüsüz tam 190 km gitti!

Hyundai NEXO, kendi kendine 190 km yol yaparak dünyada bir ilke imza attı.

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Hyundai, yeni hidrojen yakıt hücreli SUV modeli NEXO Fuel Cell ile en uzun mesafeli otonom sürüş denemelerini gerçekleştirdi.
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NEXO Fuel Cell, Seul’den Pyeongchang’a kadar 190 kilometrelik yolu sürücüsüz bir şekilde kat etti.
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Geçtiğimiz ay CES Fuarı’nda tanıttığı NEXO FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) modelinin Güney Kore’deki ilk uzun sürüş denemesini yapan Hyundai, başkent Seul’den Pyeongchang şehrinde düzenlenen kış olimpiyatlarına sürücüsüz olarak gitti.
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2018 Uluslararası Kış Olimpiyatları’nda da spor severlerle bir araya gelen NEXO, katılımcılarla beraber test sürüşlerine devam etti.
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Toplam 190 kilometreyi bulan test sürüşünde, beş adet NEXO kullanılırken herhangi bir insan müdahelesi olmadan yoğun trafik dahil aracın çeşitli yol koşullarındaki tepkileri ve reaksiyonları gözlemlendi. NEXO, bu sürüşüyle dünyada bir ilke imza attı ve çevre dostu bir otomobilin ilk kez sürücüsüz yol yapmasına öncülük etmiş oldu.
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Daha önceki otonom testler genelde şehir içinde ve düşük hızlarda yapılırken bu kez 100-110 km/s’lik yasal limitler içerisinde gerçekleştirildi.
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