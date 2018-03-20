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2 bin taksici Uber'de çalışıyor

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Tartışma büyük!

Son günlerde İstanbul'da taksicilerin Uber şoförleriyle kavgaları gündemden düşmezken iki bin sarı taksicinin Uber'e üye olduğu ortaya çıktı.
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Son günlerde İstanbul’daki taksiciler ve Uber arasında gerilim hızla tırmanıyor. Birçok taksici Uber'e tepki gösterirken İstanbul'da 2 bin taksici ise Uber yolcusu taşıyor.
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Habertürk TV'den Okan Ateş'in haberine göre, taksiciler "Uber ekmeğimizi elimizden alıyor" diyor ama Uber Türkiye'nin verdiği resmi rakama göre İstanbul'da sisteme üye olan 2 bin taksici var.
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"UBER DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR"

O taksicilerden biri olan Bünyamin Sıdar, 5 bini aşkın üyesi bulunan Uber'in daha çok kazandırdığını söyledi. Neden Uber sistemine dahil olduğunu açıklayan taksici, "Uber'de müşteriler saygılı, gideceğin güzergahı seçmene gerek yok, alacağım ücreti Uber zaten önceden belirliyor. Plaka sahibi olarak değil de şoför olarak destekleyenler çok" dedi.
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