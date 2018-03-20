2 bin taksici Uber'de çalışıyor

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Son günlerde İstanbul'da taksicilerin Uber şoförleriyle kavgaları gündemden düşmezken iki bin sarı taksicinin Uber'e üye olduğu ortaya çıktı.

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Son günlerde İstanbul’daki taksiciler ve Uber arasında gerilim hızla tırmanıyor. Birçok taksici Uber'e tepki gösterirken İstanbul'da 2 bin taksici ise Uber yolcusu taşıyor.

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Habertürk TV'den Okan Ateş'in haberine göre, taksiciler "Uber ekmeğimizi elimizden alıyor" diyor ama Uber Türkiye'nin verdiği resmi rakama göre İstanbul'da sisteme üye olan 2 bin taksici var.