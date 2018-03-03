20 bin kişi atanacak!

1 / 8

Binlerce öğretmen adayının beklediği haber geldi. 20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı.

2 / 8

Adaylar; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden 50 ve üzerinde puan almaları kaydıyla müracaatta bulunabilecek.

3 / 8

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ile Rusça alanlarına ise müracaat için KPSSP120 puan türünden 50 ve üzerinde puan alma şartı var.

4 / 8

Diğer alanlar bakımından da KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan alan adaylar müracaatta bulunabilecek.

5 / 8

Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve buna ilişkin elektronik müracaat formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler aracılığıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak.

6 / 8

Başvurusu onaylananlardan 60 bin öğretmen sözlü sınava alınacak.

7 / 8

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.