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İşte 20 bin liraya arazi otomobili!

Atık parçalardan yeğenleri için motorlu araç yapmak isteyen Yasin Şafak, planladığından büyük olması üzerine aracı arazi otomobiline dönüştürdü. 4x4 sistemine sahip aracın maliyeti 20 bin lirayı buldu.

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Rize'de, sanayi sitesinde çalışan Yasin Şafak, kendi imkanlarıyla UTV adı verilen arazi otomobili yaptı.
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Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden 2012 yılında mezun olan Şafak, babasının isteği üzerinde aile işinde çalışmaya karar verdi.
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Otomobil tamir işleriyle uğraşan Şafak, yeğenleri için atık parçalardan küçük motorlu araç yapmak istedi.
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Bilgisayarda tasarladığı otomobil için topladığı parçaları birleştirmeye başlayan Şafak, düşündüğünden büyük bir şey ortaya çıkması üzerine aracı "arazi tipi" yapmaya karar verdi.
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3 yıllık çalışma sonunda çeşitli araçların parçalarını birleştirerek otomatik vitesli UTV yapan Yasin Şafak'ın yüzde 40 eğimli rampada 50 kilometre hıza ulaşabilen aracı, vatandaşların dikkatini çekiyor.
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Aracın yapımının biraz uzun sürdüğünü söyleyen Yasin Şafak, aracın 250 cc'lik motoru olduğunu belirtti.
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Şafak, "Arabanın motorunu güçlendirmek için yardımcı bir araba şanzımanı kullandım. 4x4 sistemine sahip. Arazi şartlarında çok rahat ilerleyebilir. Kasası kalkabiliyor. Hafif yükleri boşaltmamızı sağlıyor. Şartlar biraz elverişli olmadı. Bazı parçalarını dışarıdan getirtmek zorunda kaldım." dedi.
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Şafak, "Yerli bir UTV yok. Ben de buna yerli UTV ismini verdim. Yöremize uygun olarak örümcek diye de adlandırabiliriz. Aracın maliyeti 20 bin lirayı buldu. Üç yılda tamamladım. Çalışma koşullarından dolayı biraz uzun sürdü. Normalde altı ay gibi kısa bir sürede yapılabilir." şeklinde konuştu.
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Destek olunması halinde seri imalat yapabileceğini aktaran Şafak, aracının çok dikkati çektiğini belirterek, "İş yerine gelen müşterilerin çok dikkatini çekiyor. Bu tarz bir şey görülmemiş. Bazı arkadaşlar 'Bunu bu hale nasıl getirdin?' diye soruyor." ifadelerini kullandı.
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Şafak, teklif olması halinde aracı satmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.
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