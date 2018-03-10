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200 bin kadına istihdam!

Aile ve sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında bilgi teknolojileri alanında 200 bin kadının istihdam edilmesini beklediklerini açıkladı.

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KADIN İSTİHDAMI 12 YILDA YÜZDE 75 ARTTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye’nin 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alma hedefine dikkati çekerek, "İki kanatlı bir kuşa benzetirsek ülkemizi, bir kanadı erkeklerse diğer kanadı kadınlar. Eğer yükselmek istiyorsa bir kuş iki kanadını birlikte çırpması gerekiyor. Kadınların ekonomik hayata daha yüksek oranda katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Kadın istihdamında son 12 yıllık süreçte yüzde 75’lik bir artış sağladık ve bu oran Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında en yüksek oran” diye konuştu.
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HEDEF BİLİŞİMDE 200 BİN İSTİHDAM

Bakan Kaya, 2018-2023 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda "ekonomi" başlığı altında yoğunlaşılacak çalışmalara ilişkin, şu bilgileri verdi: "Çağın mesleği bilişim. Özellikle bilgi teknolojileri alanında eylem planımızda 200 bin kadının istihdam edilmesini bekliyoruz. 200 bin kadını bu konuda eğiteceğiz çünkü geleceğin meslekleri artık bu alanda. Kadınlarımızın her alanda olmasını istiyoruz ama özellikle hedefimiz, çağın ihtiyaçları doğrultusunda onlara eğitimler vermek. Bu anlamda yeni projelerimiz var. Kadınlarımıza eğitim verip onları istihdamın içine katmayı hedefliyoruz."
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CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇE YAPILACAK

Cinsiyete duyarlı bütçeleme yapmayı hedeflediklerini de ifade eden Bakan Kaya, "Cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarını bu yıl itibarıyla başlatacağız. Bu çok önemli bir kavram. Bütün kamu kurum kuruluşlarında ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ dediğimiz eşitlik ilkesini, inşallah bütçelemede uyguluyor hale geleceğiz" diye konuştu. Sadece Bakanlık değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelemesinin bu şekilde yapılmasıyla, kadınların daha da güçlü hale geleceğine inandığını belirten Kaya, bu uygulama kapsamında bütçenin her kaleminin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilkeleri doğrultusunda hazırlanacağını bildirdi.
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Bakanlıkça Türkiye’de ilk defa, çok kapsamlı hazırlanan eylem planının kadınların güçlendirilmesi amacını taşıdığını vurgulayan Kaya, kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde hazırlanan planın uygulanmasını da yakından takip edeceklerini söyledi.
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DAHA GÜÇLÜ KADINLAR İÇİN

Bakan Kaya, planın "eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya" olmak üzere 5 ana başlıktan oluştuğunu aktararak, "Ülkenin tüm kadınlarını güçlendirmek üzere bu eylem planımızı titizlikle uygulayacağız. Türkiye’nin kadınlarını güçlendirmek hedefimiz. ‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye’ diyoruz. İnşallah ‘2023 Türkiyesi’ne, ülkemizin kadınlarını daha da güçlendirerek girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
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