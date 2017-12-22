2017 işte böyle geçti!

1 / 17
Dow Jones Endeksi, New York Borsası'nın kapanışında yıl boyunca 69 kez rekor kırdı.
2 / 17
Çinli şirketler, hisselerindeki artışla, piyasa değeri 10 milyar doları aşan şirketler arasında bu yıl en iyi performansı gösterenler listesinde ilk sıralarda yer aldı. Çinli emlak devi Evergrade Group'un hisseleri fırladı.
3 / 17
Küresel piyasalarda korku endeksi olarak da adlandırılan VIX endeksi, 3 Kasım'da tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.
4 / 17
Küresel çapta şirketler, son iki yılda sürdürülebilirlik projelerine yönelik finansman kapsamında, yeşil tahvil piyasalarına katılımlarını iki kat artırdı.
5 / 17
Avrupa şirketleri, esnek borç vadeleri nedeniyle bu yıl 96 milyar euro değerinde yüksek getirili hisse sattı.
6 / 17
Kurumsal tahvil ihracı, küresel çapta yüzde 5'lik artışla 2,25 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.
7 / 17
Almanya'da işsizlik, eylül ayında yüzde 5,6'ya düştü. Japonya, Hong Kong, ABD, İngiltere ve Portekiz'de de işsizlik oranları, son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi.
8 / 17
Gelişmekte olan piyasalarda koruma fonu varlıkları yüzde 11 oranında arttı.
9 / 17
Faizsiz fonlara para akışı devam etti.
10 / 17
G7 ülkeleri içinde en yüksek kurumlar vergisine sahip ABD, bu oranın yüzde 21'e indirilmesini öngören vergi reformu için adım attı.
11 / 17
Sanal para Bitcoin'in piyasa değeri, S&P 500'deki birçok şirketi geride bıraktı.
12 / 17
Brexit'in etkisiyle sterlin, ağustos sonunda 8 yılın en düşük seviyesine geriledi.
13 / 17
Hali hazırda dünyanın en pahalı konut piyasası olan Hong Kong'da konut fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
14 / 17
2017'de Kuzey Amerika ve Karayipler'i vuran 17 ayrı kasırga, tarihin en büyük sigorta kayıplarından birine yol açtı.
15 / 17
Startup'lara harcanan para, 2017'de 141 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.
16 / 17
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 100 milyar dolara yakın servetiyle en zenginler listesinde Bill Gates'i geride bıraktı.
17 / 17
Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi tablosu, 450 milyon dolarla bugüne kadar açık artırmada satılan en pahalı tablo oldu.