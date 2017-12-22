2017 işte böyle geçti!

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Dow Jones Endeksi, New York Borsası'nın kapanışında yıl boyunca 69 kez rekor kırdı.

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Çinli şirketler, hisselerindeki artışla, piyasa değeri 10 milyar doları aşan şirketler arasında bu yıl en iyi performansı gösterenler listesinde ilk sıralarda yer aldı. Çinli emlak devi Evergrade Group'un hisseleri fırladı.

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Küresel piyasalarda korku endeksi olarak da adlandırılan VIX endeksi, 3 Kasım'da tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

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Küresel çapta şirketler, son iki yılda sürdürülebilirlik projelerine yönelik finansman kapsamında, yeşil tahvil piyasalarına katılımlarını iki kat artırdı.

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Avrupa şirketleri, esnek borç vadeleri nedeniyle bu yıl 96 milyar euro değerinde yüksek getirili hisse sattı.

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Kurumsal tahvil ihracı, küresel çapta yüzde 5'lik artışla 2,25 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

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Almanya'da işsizlik, eylül ayında yüzde 5,6'ya düştü. Japonya, Hong Kong, ABD, İngiltere ve Portekiz'de de işsizlik oranları, son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Gelişmekte olan piyasalarda koruma fonu varlıkları yüzde 11 oranında arttı.

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Faizsiz fonlara para akışı devam etti.

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G7 ülkeleri içinde en yüksek kurumlar vergisine sahip ABD, bu oranın yüzde 21'e indirilmesini öngören vergi reformu için adım attı.

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Sanal para Bitcoin'in piyasa değeri, S&P 500'deki birçok şirketi geride bıraktı.

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Brexit'in etkisiyle sterlin, ağustos sonunda 8 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Hali hazırda dünyanın en pahalı konut piyasası olan Hong Kong'da konut fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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2017'de Kuzey Amerika ve Karayipler'i vuran 17 ayrı kasırga, tarihin en büyük sigorta kayıplarından birine yol açtı.

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Startup'lara harcanan para, 2017'de 141 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 100 milyar dolara yakın servetiyle en zenginler listesinde Bill Gates'i geride bıraktı.