2018 zamlarla birlikte gelecek!

1 / 14 YÜZDE 14.47 ZAM

Önümüzdeki hafta trafik cezaları, cep telefonu vergileri, ehliyet, pasaport gibi harçlar yüzde 14.47 oranında artacak.

2 / 14 KIRMIZI IŞIKTA GEÇENE 236.4 TL CEZA

Yılın ilk günü kırmızı ışıkta geçmenin cezası 206.5 liradan 236.4 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 aşmanın cezası da 1 Ocak’tan itibaren 206.5 liradan 236.4 liraya yükselecek.

3 / 14 MTV'YE YÜZDE 15-50 ARASI ZAM

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise yeni yılda yüzde 15, yüzde 25, yüzde 38 ve yüzde 50 oranlarında zamlanacak.

4 / 14 PASAPORT 194 LİRA

Yıl başında cep telefonundan alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 47.7 liradan 54.6 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 418.3 liradan 479 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 169.5 liradan 194 liraya çıkacak.

5 / 14 EMLAK VERGİSİNE YÜZDE 7.25 ZAM

Emlak Vergisi yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırılıyor. 2018'de yüzde 7.25 oranında zamlanacak.

6 / 14 BİR METREKÜP SUYA 4 KURUŞ FAZLA ÖDENECEK

Çevre Temizlik Vergisi her 1 metreküp su tüketimi için 28 kuruştan 32 kuruşa çıkacak.

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Yere çöp atanlar 232 lira ödemek zorunda kalacak.

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Komşusunu rahatsız edecek derecede yüksek ses ve titreşime neden olanlar 968 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

9 / 14 EMNİYET KEMERİ KULLANMAMA CEZASI 111 TL

Emniyet Kemeri Kullanmamanın cezası 96,5 TL'den 111 TL'ye çıkacak.

10 / 14 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Bu yıl 48 TL olan Özel İletişim Vergisi için 2018'de 55 TL ödeyeceğiz.

11 / 14 DAMGA VERGİSİ

Gelir vergisi beyannamesi 59 TL'ye, KDV beyannamesi 79 TL'ye, SGK prim bildirgesi 29 TL'ye çıkacak.

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Ehliyet Harcı 479 TL'ye yükselecek.

13 / 14 MAAŞLARA YÜZDE 4-5 ZAM

Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıkları ise ocakta yüzde 4, temmuzda yüzde 3.5 olmak üzere yılın tamamında yüzde 7.6 artacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre en fazla yüzde 5-6 civarında zam yapılacak.