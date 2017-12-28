1 / 10 Aynı araca daha fazla ödemeyin

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yapılan yüzde 50'ye varan zammı içeren yeni vergileme sistemi, 1 Ocak 2018 Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe giriyor. Artan MTV'den kaçmak isteyenler için sadece 4 gün kaldı. Yeni sistem nedeniyle, aynı marka ve modelde bir aracı yıl sonuna kadar almayıp 2018'i bekleyenler, 74 TL ile 5 bin 896 TL arasında MTV farkı ödeyecek. Üstelik bu fark yıllar içerisinde daha da artacak. 2018'de sıfır araç alanlar ömür boyu yüksek MTV ödemeye mahkum olacak.

2 / 10 İşte araç sahiplerinin 2018'de ödeyeceği yeni vergi tutarları...

31 Aralık'tan önce kayıt edilen araçlar için eski sistemde vergi alınacak. 1 Ocak 2018'den itibaren trafiğe kaydedilecek araçlar için taşıt değeri dikkate alınacak.

3 / 10 1300 CC ve altı araçlar

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

4 / 10 1301-1600 CC arası araçlar

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

5 / 10 1600-1800 CC arası araçlar

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.

6 / 10 1800-2000 CC arası araçlar

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.

7 / 10 2000-2500 CC arası araçlar

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

8 / 10 4000 CC ve üstü araçlar

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

9 / 10 MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödemesi yılda iki taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor. MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir. Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak da ödeme yapılabilir. 'gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Ayrıca GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.