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2060 rakımlı dağın yamacında üretiyorlar

Muş'un Varto ilçesinde 2060 rakımlı dağın yamacına kurulan alabalık tesisinde, Yılda toplam 37 milyon alabalık üretiliyor. Tesiste yeni sezona yetiştirilecek yavru alabalık üretimi için sağım işlemine başlandı.

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Muş'un Varto ilçesinde 2060 rakımlı dağın yamacına kurulan alabalık tesisinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı.
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İlçeye bağlı Beşikkaya köyündeki alabalık tesisinde yılda 30 milyon gökkuşağı, 7 milyon kırmızı benekli alabalık üretiliyor.
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Alabalık üreticisi Abdurrahman Baltaş yaptığı açıklamada, her yıl şubat ve mart ayında alabalık sağımı yaptıklarını söyledi.
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Baltaş, balıkların çok hassas olduğunu ve stressiz ortamda yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.
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Sağım zamanı gelmiş balıkları özel bölümlere aldıklarını kaydeden Baltaş, "Bir anaç balığından yılda bir defa olmak üzere 4 kez sağım yapıyoruz." dedi.
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Alabalıkların temiz ve soğuk sularda yetiştiğini vurgulayan Abdurrahman Baltaş, "2060 rakımlı dağ yamacına kurduğumuz tesisimizde üretimi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
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Baltaş, tesiste 8 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde 10 havuzda anaç balıkların muhafaza edildiğini anlattı.
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Abdurrahman Baltaş, şunları kaydetti:
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""Sağım zamanı gelen anaç balıklardan önce dişi olanı sağıyoruz, daha sonra erkek anaç balıkların spermasını sağıyoruz..."
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"...Dişi balıklardan sağdığımız yumurtalar ile erkek balıkların spermasını karıştırıyoruz. 3 dakika döllenmesini bekledikten sonra yumurtaları yıkayıp özel dolaplara koyuyoruz..."
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"...olaplarda 45 gün bekletilen yumurtalar canlanmaya başlıyor..."
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"...Yumurtadan çıkan balıkları büyütmek için küçük havuzlarda besliyoruz. Ardından alabalık çiftliklerine nakil yaparak orada bir yıl büyümelerini sağlıyoruz..."
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"...Bir yılın sonunda balıklarımız sofraya hazır hale geliyor..."
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Alabalık temiz ve soğuk sularda yetişiyor.
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