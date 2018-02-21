2060 rakımlı dağın yamacında üretiyorlar

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Muş'un Varto ilçesinde 2060 rakımlı dağın yamacına kurulan alabalık tesisinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı.

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İlçeye bağlı Beşikkaya köyündeki alabalık tesisinde yılda 30 milyon gökkuşağı, 7 milyon kırmızı benekli alabalık üretiliyor.

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Alabalık üreticisi Abdurrahman Baltaş yaptığı açıklamada, her yıl şubat ve mart ayında alabalık sağımı yaptıklarını söyledi.

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Baltaş, balıkların çok hassas olduğunu ve stressiz ortamda yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Sağım zamanı gelmiş balıkları özel bölümlere aldıklarını kaydeden Baltaş, "Bir anaç balığından yılda bir defa olmak üzere 4 kez sağım yapıyoruz." dedi.

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Alabalıkların temiz ve soğuk sularda yetiştiğini vurgulayan Abdurrahman Baltaş, "2060 rakımlı dağ yamacına kurduğumuz tesisimizde üretimi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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Baltaş, tesiste 8 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde 10 havuzda anaç balıkların muhafaza edildiğini anlattı.

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Abdurrahman Baltaş, şunları kaydetti:

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""Sağım zamanı gelen anaç balıklardan önce dişi olanı sağıyoruz, daha sonra erkek anaç balıkların spermasını sağıyoruz..."

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"...Dişi balıklardan sağdığımız yumurtalar ile erkek balıkların spermasını karıştırıyoruz. 3 dakika döllenmesini bekledikten sonra yumurtaları yıkayıp özel dolaplara koyuyoruz..."

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"...olaplarda 45 gün bekletilen yumurtalar canlanmaya başlıyor..."

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"...Yumurtadan çıkan balıkları büyütmek için küçük havuzlarda besliyoruz. Ardından alabalık çiftliklerine nakil yaparak orada bir yıl büyümelerini sağlıyoruz..."

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"...Bir yılın sonunda balıklarımız sofraya hazır hale geliyor..."