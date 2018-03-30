225 bin kişi çalışacak! Herkes oraya göç ediyor

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İstanbul’un yeni havalimanı 29 Ekim’deki açılışa hazırlanırken, bölgede konut stoğunun yeterli olmadığı uyarıları yapılıyor. Dünya'dan Leyla İlhan'ın köşesine taşıdığı habere göre, tamamlandığında 225 bin kişinin çalışacağı 3. Havalimanı’na yakın lüks konutların ağırlıklı olduğu Göktürk ve Kemerburgaz’da pilot ve hosteslere kiralama ve satışlar başladı.

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Hareketliliğin mayıs ayı itibarıyla artacağı öngörülürken, bu paralelde fiyatların da yükselişe geçebileceği, stok açığı nedeniyle bölgedeki 2B arazilerinin imara açılmasının da gündemde olduğu belirtiliyor.

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Üçüncü Havalimanı'nda açılışa doğru geri sayım devam ederken bölgeden kiralık ve satılık konut talebi de artıyor. Havayolu şirketlerinin çalışanları, binlerce pilot, hostes ve host, yine 15 bin civarında güvenlik personelinin önemlice bir kısmının limana yakın bölgelere yerleşeceği tahmin ediliyor.

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Şimdiden alımlar başlamış. Konut şirketleri de gayrimenkulcüler de mayıs ayından sonra talebin artacağı görüşünde. Alınan bilgilere göre civardaki konut stoku yeterli olmayacak. İhtiyacı karşılamak için 2B vasfında arazilerin imara açılması gündemde. Yetkililer, “Bu da bir -iki ay içinde gerçekleşecek” dedi.

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3. Havalimanı’nın açılış tarihi 29 Ekim olarak belirlendi. Tarih yaklaştıkça havalimanı çalışanlarının yerleşim telaşı da başladı. Bölgede en fazla talep havalimanına 15 dakika mesafedeki Göktürk ve Kemerburgaz’da oldu. Tamamlandığında 150 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanında 225 bin kişi çalışacak. Henüz açılışa zaman olması nedeniyle alımları yoğun değil. Ancak mayıstan itibaren arayışlarının yoğunlaşacağı ve yaz aylarından itibaren alım ve kiralamaların artacağı düşünülüyor.

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Bölge hakkında bilgi veren Remax Göktürk Brokerı Tarık Davutoğlu, pilot ve hostes gibi havalimanı çalışanlarından Göktürk ve Kemerburgaz’a talep geldiğini söyledi. Davutoğlu, “Şimdilik birkaç tane pilot geldi. Birkaçına da satış yaptık. Ancak gelen talep henüz çok yoğun değil. Havalimanına en yakın bölge Bolluca. Fakat o bölgede pilotların yaşayabileceği nitelikli konut stoku az ve pilotların yaşayabileceği öyle lüks bir alan ve çevre yok. Dolayısıyla Göktürk’ü tercih ediyorlar” diye konuştu. Bu nedenle taşınmaların şimdi az olsa da mayıs ayı itibariyle bu ilgi artacağını söyleyen Davutoğlu, “Yazın da satın almalar başlayacak” dedi.

7 / 11 Metrekareler 6 bin TL’den başlıyor

Bölgede talebi karşılayacak kadar yeterli konut stoku olmadığına işaret eden Tarık Davutoğlu, “İhtiyacı karşılamak için 2B vasfında arazilerin imara açılması sözkonusu. Bu da bir -iki ay içinde gerçekleşecek. Böylece başlayan inşaatlarla bölgeye gelecek talep karşılanacak “diye konuştu.

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Bölgede metrekare satış fiyatları siteye göre değişmekle birlikte ortalama metrekare konut satış fiyatlarının 6 bin TL ile 11 bin TL arasında olduğunu belirten Davutoğlu, 1+1 dairelerin aylık kiralarının 2 bin TL’den başlayıp villa tipi yapılara kaydıkça 25 bin ile 30 bine çıktığını söyledi. Davutoğlu, şu anda ise yüksek faizlerden dolayı piyasada fiyatların düşüş eğiliminde olduğunu, bunun da alıcılar için bir fırsat yarattığını kaydetti.

9 / 11 Açılışa yakın artış olacak

Bölgede 5’e yakın konut projesi yapan Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali, şu anda pilot ve hostes gibi havalimanı çalışanlarından gelen talebin az olduğunu belirtti. Pilotlara hali hazırda 2-3 daire sattıklarını aktaran Karali, ancak havalimanının açılmasına yakın özellikle bu talepte hızlı bir atış beklediklerini kaydetti. Metronun iki durağının Göktürk ve Kemerburgaz’da olduğunu ifade eden Karali, bu nedenle metronun açılması ve havalimanın plan ve programlarının tam olarak netleşmesiyle bu ivme artacak yorumunu yaptı. Karali, pilot ve hosteslerin dışında sadece güvenlik şirketi çalışanlarından 15 bin kişinin de bölgeye geleceğini kaydetti.

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