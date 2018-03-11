25 bin kişi atanacak!

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle de çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma. Yani on büyük ekonomisinden biri olma hedefimiz var." dedi.

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Merkezi hükümet bütçesinin yüzde 18'inden fazlasını eğitime ayırdıklarını kaydeden Yılmaz, "Bu bütçede eğitime ayırdığımız miktar 134 milyar 727 milyon. Toplam bütçemizin yüzde 18'inden daha fazla. Bunu söyleyince nereden nereye geldiğimizi göstermek için 2002'deki bütçenin de hatırlanması lazım. 2002'de tüm eğitime ayrılan bütçe 11 milyar bile değildi. 10,5 milyar 10.400 küsurattı. Şimdi 134 milyar 727 milyon. O zaman bütçenin yüzde 10'u bile değildi şimdi yüzde 18'den fazla. O zaman milli gelirden eğitime ayrılan yüzde 2,9'du şimdi 6,2, Avrupa'da milli gelirden en fazla pay ayıran ülke Türkiye. Niçin? Türkiye o aydınlık günlere eğitimle ulaşacaktır. Eğitime önem verirseniz her şeye önem verirsiniz demektir. Eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal edersiniz demektir." diye konuştu.

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Eğitimin kilit taşının öğretmenler olduğunu aktaran Yılmaz, "Her bir öğretmene sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'de eğitimin çok iyi olduğunu söylüyorum. Bunu da inanarak ve resmin tamamını görerek söylüyorum. 'Eğitim sıkıntıya gidiyor, kötü oluyor' diyenler de var." değerlendirmesinde bulundu.

4 / 7 "25 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ"

Bakan Yılmaz, 584 binden fazla öğretmeni atadıklarını belirterek, "Yani bugün gördüğünüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atandı. Şimdi 20 bin öğretmen daha alacağız. Mecliste bir kanun çıkıyor o kanun çıktıktan sonra da 5 bin öğretmen daha alacağız." dedi.

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Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını makul hale getirebilmek için mutlaka öğretmen sayısını artırmanız lazım. Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı biz geldiğimizde 28'di şimdi 17'ye düştü. Bu değer ile İngiltere'de aynı, Japonya'da aynı, Güney Kore ile aynı değerlere sahibiz. Fransa'dan da iyiyiz." ifadelerini kullandı.

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YIlmaz, şunları aktardı: "Devlet-millet iş birliği ile en kısa zamanda 58 bin dersliği yapıp 2019 yılı sonunda ikili eğitimi de ortadan kaldıracağız. Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan bir diğeri teknolojinin eğitimle buluşturulmasıdır. Eğer teknoloji eğitimle buluşturulmazsa, evlatlarımız yeni neslin teknolojilerini kullanamazsa, bırakın kullanmayı üretemez ve ihraç edemezse çağ ile yarışamaz. Bunun için de Fatih Projesi'ni başlattık. 1 milyon 400 binin üzerinde tableti bilgisayarları evlatlarımıza ve öğretmenlerimize dağıttık. 400 binin üzerinde akıllı tahtayı okullarımızda öğrencilerimizin hizmetine sunduk. İnşallah önümüzdeki 1 yıl içerisinde Fatih Projesi kapsamına ilkokulları da alacağız, meslek okullarını da alacağız, özel eğitim veren kurumlarımızı da alacağız."