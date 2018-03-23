253 bin emeklinin ikramiye ödemesi ay sonunda tamamlanacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı. İşte detaylar...
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Hükümet, kamuda 30 yıldan fazla çalışan memur emeklilerinin ikramiyelerinin ödemesini bu ayın sonuna kadar tamamlayacak. Sabah'ta yer alan habere göe bu kapsamda 252 bin 476 kişiye toplamda 1 milyar 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak.
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Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak.
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Taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.
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Hastanelerin sicil karnesi çıkarılacak. Tetkik-tahlil projesi yaşama geçirilecek. Ameliyat, organ nakli, laboratuvarda vatandaşa kolaylık sağlanacak, 291 ilaç Türkiye'de üretilecek.
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Kolay işverenlik sistemi yaygınlaştırılacak.
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10 MİLYON KİŞİYE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
Geçen yıl asgari ücret desteğinden yaklaşık 10 milyon sigortalı, 1 milyon 600 bin işyeri yararlandı.
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660 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDA
2016'da 500, geçen yıl da 660 adet ilaç geri ödeme kapsamına alındı. İlaç geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8 bin 200'e ulaştı.
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8.5 MİLYAR ALACAKTAN VAZGEÇİLDİ
Nisan 2017 öncesi ödenmeyen Genel Sağlık Sigortası prim borçları 53 lira üzerinden güncellendi, faizleri silindi. 6.5 milyon kişinin 8.5 milyarlık borcunun tahsilatından vazgeçildi.
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HATALI EMEKLİLİĞE GEÇİT YOK
Emekliler borçlanabilecek süreleri borçlanırsa maaşı kesilmiyor.
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KOLAY İŞVERENLİK
Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlere getirilen kolay işverenlik sistemine konut kapıcılığına işyerlerinde de geçiliyor. 30 günden eksik çalışanların eksik gün nedenlerinin belge yerine, beyanla bildirimi sağlanacak.
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PRİMİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE DESTEK
Dürüst mükellefe, tıpkı vergi ödemelerinde olduğu gibi, zor döneme girerse sosyal güvenlik primi konusunda da kolaylık sağlanacak. Geçmiş üç yıl içinde primlerini düzgün yatıran, herhangi bir cezası bulunmayan mükellef, zor durumda olduğunu beyan ederek SGK'dan cari dönem prim ödemeleri konusunda erteleme- taksitlendirme isteyebilecek.