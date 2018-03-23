253 bin emeklinin ikramiye ödemesi ay sonunda tamamlanacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı. İşte detaylar...

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Hükümet, kamuda 30 yıldan fazla çalışan memur emeklilerinin ikramiyelerinin ödemesini bu ayın sonuna kadar tamamlayacak. Sabah'ta yer alan habere göe bu kapsamda 252 bin 476 kişiye toplamda 1 milyar 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak.

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Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak.

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Taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

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Hastanelerin sicil karnesi çıkarılacak. Tetkik-tahlil projesi yaşama geçirilecek. Ameliyat, organ nakli, laboratuvarda vatandaşa kolaylık sağlanacak, 291 ilaç Türkiye'de üretilecek.

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Kolay işverenlik sistemi yaygınlaştırılacak.

7 / 12 10 MİLYON KİŞİYE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Geçen yıl asgari ücret desteğinden yaklaşık 10 milyon sigortalı, 1 milyon 600 bin işyeri yararlandı.

8 / 12 660 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

2016'da 500, geçen yıl da 660 adet ilaç geri ödeme kapsamına alındı. İlaç geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8 bin 200'e ulaştı.

9 / 12 8.5 MİLYAR ALACAKTAN VAZGEÇİLDİ

Nisan 2017 öncesi ödenmeyen Genel Sağlık Sigortası prim borçları 53 lira üzerinden güncellendi, faizleri silindi. 6.5 milyon kişinin 8.5 milyarlık borcunun tahsilatından vazgeçildi.

10 / 12 HATALI EMEKLİLİĞE GEÇİT YOK

Emekliler borçlanabilecek süreleri borçlanırsa maaşı kesilmiyor.

11 / 12 KOLAY İŞVERENLİK

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlere getirilen kolay işverenlik sistemine konut kapıcılığına işyerlerinde de geçiliyor. 30 günden eksik çalışanların eksik gün nedenlerinin belge yerine, beyanla bildirimi sağlanacak.