FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

300 koyun projesinde müjde geldi!

Türkiye’nin et ihalatına mahkum olmaması için 2019’da “sürü artırma” projesini devreye sokacaklarını açıklayan Bakan Fakıbaba, ‘çiftçiye 300 koyun’ projesinin ilk uygulamasının da nisan ayında 10 aileye 3 bin koyun dağıtılarak başlayacağını kaydetti.

1 / 8

Milliyet'te yer alan habere göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, TBMM’deki sohbetinde, “Türkiye, AB’nin sığır pazarı konumunda, 4 yılda 30 milyon euro’dan 342 milyon euro’ya çıkmış ithalatımız. Bu durumdan ne zaman kurtulacağız” sorusuna, “Şımarmasınlar... Keseceğiz ithalatı. Önce küçükbaşta ithalatı kaldırıyoruz” karşılığını verdi.
2 / 8

Bu amaçla başlattıkları çiftçiye 300 koyun projesinin önemli bir aşamaya geldiğine vurgu yapan Fakıbaba, başvuruların TİGEM tarafından alınıp değerlendirildiğini ve ilk uygulamanın nisanda hayata geçirileceğini söyledi. Fakıbaba, şunları kaydetti:
3 / 8

250 BİN DÜVE

“Nisanda 10 aile ile başlıyoruz 3 bin koyun vereceğiz. Kademeli olarak 500 bine tamamlayacağız. Amacımız anaç hayvan sayısını artırarak, hayvan sürümüzün sayısını artırmak..."
4 / 8

"...Projeye göre hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak ve aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var biz bunu 300’e tamamlayacağız. Asgari ücretini, maaşını vereceğiz, sigortasını yapacağız. Alım garantisi bizden. Bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanısıra 250 bin düve vereceğiz.”
5 / 8

Fakıbaba, “Bu konuda ilave desteklerimiz olacak. Bunu Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2019’da farklı bir projeyle sahaya çıkacağız, sürüyü artırma projeleri, hem küçük hem büyük başta, düve projesi” diye konuştu.
6 / 8

Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvanın verileceği projeyle 500 bin baş anaç küçükbaş hayvan temin edilmesi planlanıyor.
7 / 8

Projeyle 8. yılın sonunda dişi sayısının toplam 5 milyon başa ulaşması ve yaklaşık 3 milyon 250 bin baş erkek kesimiyle 52 bin 300 ton et üretimi hedefleniyor.
8 / 8

Bu projede, başvuru yapan 1666 üreticiye ulaşılması hedefleniyor.
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın