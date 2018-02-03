5 günde üçte biri eridi

1 / 7

Bitcoin, 8 bin doların altına gerileyerek son 11 haftanın en düşük seviyesini gördü.

2 / 7

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, TSİ 15.45'te 7 bin 540 dolara kadar gerileledi ve günlük kaybı yüzde 16,3 oldu.

3 / 7

Son 5 gündeki kayıpları yüzde 34,6'yı bulan Bitcoin, 18 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaştı.

4 / 7 20 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP YAŞANDI

Ayrıca sanal para biriminin son 5 günde piyasa değerinde de 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

5 / 7

Ocak ayındaki kayıpları da yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değeri de bu yılın başından itibaren yaklaşık 65 milyar dolar azaldı.

6 / 7

Uzmanlar, Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine işaret ederek, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguladılar.