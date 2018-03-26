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500 bin koyun projesi başlıyor

500 bin anaç koyun ve 250 bin düve projesine ait protokol, salı günü Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası arasında imzalanacak.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 500 bin anaç koyun ve 250 bin düve projesine ait protokolün salı günü Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası arasında imzalanacağını söyledi.
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"300'e kadar koyun dedik. Söylediklerimiz aynı şekilde geçerlidir. 3 yıl içerisinde Tarım Kredi olarak 250 bin düve vereceğiz." diyen Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:
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"Bunlar 100 bin liralık olacak. İnşallah 75 binini bu yıl için planladık. Bunu 3 yıl içerisinde 250 bine tamamlayacağız..."
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"...Bizim hedefimiz Türkiye'nin bir milyon düve açığını kapatmak. Bunu kapatacağımıza inanıyorum. Tabii zaman istiyorum."
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Son 2 günde Niğde ve Afyonkarahisar'da temaslarda bulunduğunu ifade eden Fakıbaba, "Gerçekten çok mükemmel işletmeler var. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) olarak, Bakanlık olarak destekledik." diye konuştu. Gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaların çok daha başarılı seviyeye geldiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu anlatan Fakıbaba, "Önümüz açık. İnşallah çok daha güzel işletmeler ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
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Fakıbaba, 300 koyun projesine ilişkin kriterleri açıkladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "300 koyuna kadar diyoruz. Bu işi yapanlar diyoruz. Farz edelim sizin ahırınız 300 kapasiteli. Damızlık koyununuz var. 250 tane vereceğiz. Meranız olacak..."
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"Her önümüze çıkana 'al bunu' deme şansımız yok"

"..Bizim her önümüze çıkana 'al bunu' deme şansımız yok ama ne yapacağız? Sigortasının parasını ödeyeceğiz, asgari ücretini vereceğiz, ilaç gerektiğinde ilacını vereceğiz..."
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"...Tarım Bakanlığının hekimlerine zimmetleyeceğiz, onlar ücretsiz olarak bu hayvanlara bakacak. En sonunda bunlara avans olarak veriyoruz..."
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"...Bir yılın sonunda 300 tane koyundan ne kadar yavru alıyoruz, en az 300 tane. Şu anki fiyatı nedir, 120 bin lira. Ne kadar avans vermişiz, ortalama 80-85 bin lira düşünüyoruz. Asgari ücretini aldıktan sonra geriye ne kalıyor, 35 bin lira. 35 lirasını da çıkarıp kardeşimize iade edeceğiz."
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