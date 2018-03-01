60 yıllık hayal gerçek oldu

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Artvin'in Borçka ile Hopa ilçeleri arasında yer alan Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi, özellikle kış şartlarında kar yağışı nedeniyle yolu kullananlara yıllardır çile çektiriyordu. Tam 60 yıldır geçite alternatif olarak tünel açılmasını isteyen Artvinliler, sonunda hayallerine kavuştu.

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Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tünel, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ulaşıma açıldı.

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Önemli bir tüneli hizmete sunduklarını ifade eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "5 bin 200 metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş, iki geliş çift tüp ama bu güzergah üzerinde üç tane tünelimiz, dört tane viyadüğümüz, dört tane de köprümüz var. Toplamı yaklaşık 14 kilometre iki gidiş, iki geliş güzergahı bugün itibarıyla hizmete sunmuş oluyoruz. Bu tünellerle beraber güzergahı 12 kilometre kısaltmış olacağız." dedi.

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Bakanı Arslan, Cankurtaran Tüneli üzerinden Karadeniz'in İç Anadolu'ya kestirme olarak bağlanacağını söyledi.

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Arslan, yolun 12 kilometre kısalmış olmasının önemine işaret ederek, "Özellikle kış şartlarında kar yağdığı zaman burası geçit vermez hale geliyordu. Geçit vermeyen bölgeyi Cankurtaran Tüneli ile geçit verir hale getiriyoruz. İsmi üzerinde Cankurtaran. Dolayısıyla canları kurtarmış olacağız. Para ile ölçülmez bir durumdur ama yaklaşık 100 milyon liralık bu yolun kısalmasına bağlı olarak her sene tasarruf sağlamış olacağız. Akaryakıttan, zamandan, araçların bakım onarımından, karbondioksit emisyonundan kaynaklı tasarruf sağlamış olacağız. Yaklaşık 568 milyon liraya mal olan bu güzergah bizim için önemli. Her yıl sağladığı tasarrufu düşünürseniz yaklaşık 5-6 yılda kendini kurtarır hale gelir." diye konuştu.

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Geriye kalan iki viyadüğü de haziran ayına kadar hizmete sunmuş olacaklarını belirten Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bu tünelin yapılması ile ilgili çok ciddi emeği var. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla resmi açılışını daha sonra yapacağız ancak insanlarımızın mağdur olmaması bir an önce bu yolu ve tünelleri kullanabilmesi adına bugün itibarıyla trafiğe açmış oluyoruz." dedi.

7 / 21 "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇİFT TÜP TÜNELİ OLACAK"

Bakan Arslan; Kars, Artvin, Ardahan üzerinden tır trafiğinin de kolaylıkla Gürcistan'a gelebileceğini kaydederek, "Bu ülkede 80 yılda 50 kilometre tünel yapabildik. En büyük tünel 3 bin 250 metre ile Bolu Dağı tüneliydi. Yapımı 19 yıl sürdü ve onu da AK Parti hükümeti olarak biz bitirdik. Cankurtaran Tüneli 5 bin 200 metre bugün itibarıyla hizmete verilen Türkiye'nin en büyük çift tüp tüneli olacak." ifadesini kullandı.

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Artvin'de 47,5 kilometre tünel bulunduğunu dile getiren Arslan, şunları söyledi: "80 yılda 50 kilometre tünel yapmışız, sadece Artvin ilinde yapmış olduğumuz tünel uzunluğu 47 kilometre. Yusufeli Barajı nedeniyle yenilenecek yolları düşünürseniz 67 kilometre yol yenilemiş olacağız. Bu 67 kilometrenin de 52 kilometresi tünel. Memnuniyetle belirteyim ki son 15 yılda biz 337 kilometre tünel bitirdik. Artık her sene 50 kilometre uzunluğunda tünel bitiriyoruz. Biz yaptığımız projelerin bir an önce bitmesi ve milletimizin hizmetine girmesi adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz."

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Arslan, tünelin erken bitmesine rağmen geç açılmasıyla ilgili zaman zaman eleştiriler aldıklarını belirterek, "Onun bizimle bir ilgisi yok. İş mahkemelere gitti. Yaklaşık 18 ay mahkeme kararını beklemek zorunda kaldık." dedi.

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Ovit Tüneli'nde tek tüpü hizmete verdiklerini anımsatan Arslan, "İkinci tüpü inşallah bu ilkbaharda bitireceğiz ve haziranda onu da hizmete vermiş olacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıl da Zigana Tüneli'ni hizmete açmak." diye konuştu. Bakan Arslan, konuşmasının ardından 5 bin 200 metrelik Cankurtaran Tüneli'ni makam aracını kullanarak trafiğe açtı. Arslan'a Bakan Bak da eşlik etti.

11 / 21 CANKURTARAN TÜNELİ

Artvin'in Borçka ile Hopa ilçeleri arasında yer alan Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi'nde yer alan Cankurtaran Tüneli, Karadeniz'i Doğu Anadolu Bölgesi üzerinden İran'a bağlayan ve özellikle zorlu kış şartlarında sürücülerin korkulu rüyası geçide alternatif olarak yapıldı.

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Çift tüplü Cankurtaran Tüneli'nin temeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde, 29 Ekim 2010'da atılmıştı.

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Karadeniz'de ulaşımda yaşanan sıkıntıları büyük ölçüde giderecek tünel, aynı zamanda Karadeniz'i Orta Doğu'ya bağlayan önemli bir hat oluşturacak.

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Yapımına 2010 yılında başlanan Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde yer alan Cankurtaran Tüneli’nin açılışı için tarih verildi.

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Bugün açılan tünel sayesinde Hopa-Artvin arasındaki yol 12 km kısaldı.

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Konuyla ilgili Artvin AK Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada "Artvinimizin 60 yıllık hayali olan Cankurtaran Tüneli gerçek oluyor" demişti.

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Artvin’in Borçka ile Hopa ilçeleri arasındaki Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde yer alan Cankurtaran Tüneli, Karadeniz’i Doğu Anadolu Bölgesi üzerinden İran’a bağlayan ve özellikle zorlu kış şartlarında sürücülerin korkulu rüyası olan Cankurtaran Geçidi’ne alternatif olarak yapıldı.

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5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüplü Cankurtaran Tüneli’nin temeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde 29 Ekim 2010’da atılmıştı.

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Tünel delme işlemleri 2014 yılında tamamlanan Cankurtaran Tüneli Hopa-Çavuşlu mevkiinde 200 metre kotundan başlayarak 5 bin 900 metre uzunluğunda devam ederek Borçka-Çifteköprü mevkiinde 400 metre kodunda son buluyor. Tünel 36 kilometrelik Hopa-Borçka karayolunda mesafeyi 14 kilometreye düşürüyor.

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72 tünel ile Türkiye’de en çok tünelin olduğu il unvanına sahip Artvin’de Cankarturan Tüneli’nin yapımında dönem dönem sıkıntılar yaşanmış, bu sorunlar tünelin inşaatının tamamlanmasını geciktirmiş ve bu durum büyük tepki çekmişti.