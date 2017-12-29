61 milyon lira ile bakın neler alınabilir?

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Milli Piyango'nun, 31 Aralık pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.

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Bu yıl 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor. İkramiye 5 liralık banknotlar haline getirilip uç uca eklendiğinde yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye ulaşıyor.

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31 Aralık'ta yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 61 milyon liralık büyük ikramiye, 305 bin adet 200 lira, 610 bin adet 100 lira ve 1 milyon 220 bin adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

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İkramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında 500 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 455 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

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Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 305 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı uzunluğuna erişiyor. 61 milyon liraya denk gelen en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar uç uca eklendiğindeyse, bin 586 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye karşılık geliyor.

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5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 10 bin 150 metrekarelik alan oluşturuyor. Bu alan, 1,5 futbol sahasının ya da 24 basketbol sahasının zeminine eşit.

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İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

8 / 17 Peki 61 milyon liralık ikramiye ile neler alınabilir?



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