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Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çok sayıda kurum ve kuruluşun çalıştığı "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında asırlardır ayakta kalan külah biçimindeki, kare veya kareye yakın altyapı üzerine inşa edilen konik kubbeli evler, Firdevs Camisi olarak bilinen Ulu Camii ve yanındaki medresede restorasyon çalışması yapılacak.

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Harran'ın tarihi dokusuyla cazibe merkezi haline gelmesi konusunda kentteki birçok kurum ortak çalışmalar yürütüyor.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü Kentsel Tasarım Projesi kapsamında ilçedeki tarihi yapıların aslına uygun restore edilmesini sağlayacak.

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Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazılara da destek veriyor.

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Büyükşehir Belediyesi, ilçede devam eden iki kazıya destek veriyor. Bunların birincisi medresenin yanındaki kazılar. Şu anda bu kazılarda tarihi bir hamam ve medreseye ait kalıntılar bulundu. Diğeri ise Harran'ın girişindeki kale eteğinde yapılan kazı çalışması. Bunun dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belediyeye devredilen kubbeli 12 Harran evi restore edilerek turizmin hizmetine sunulacak.

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İlçedeki Firdevs Camisi olarak bilinen Ulu Camii'nin restorasyon çalışması için de ihale yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla cami en kısa sürede ayağa kaldırıp, turizme kazandırılacak.

7 / 11 25 yataklı butik otel yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında 25 yataklı butik otelin inşasına başlandı. Bu çalışmalar tamamlanmasıyla Harran'ın turizmde atağa geçmesi bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi, Harran'ın kültürel mirasını bütün dünyaya tanıtmak adına büyük çabayı gösteriyor.

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Şanlıurfa, tarihi ile çok önemli bir kent. İnsanlık, 12 bin yıllık Göbeklitepe ile başlıyor. İnsanların ilk tarım yaptığı ova Harran Ovası. İnsanların ilk yerleşik hayata geçtiği bölge burası. Şanlıurfa kent merkezinde 19 medeniyetin kalıntıları görülebiliyor.

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Bu buluntular, şehrin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.

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Harran'daki evlerin mimarisi dünyada çok az görülüyor. Evlerin iklime çok uygun olduğu ve insanların burada daha rahat yaşadığı tespit edilmiş. Evlerin ayakta tutulması ve turizme kazandırılması çok önemli.