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Bitcoin'in temelleri 2008 yılında Satoshi Nakamoto kod adlı bir geliştirici tarafından deneysel olarak atıldı ve 3 Ocak 2009'da Bitcoin blok zincir ağının ilk bloğu olan blok #0 çıkartıldı. Bugünse Bitcoin kuşkusuz kripto para piyasasının en çok yatırım alan üyesi.

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Sanal para birimi Bitcoin, 9 yıl içerisinde çok popüler oldu. Günümüzde pek çok internet platformu, alışveriş ve bağış için Bitcoin kabul eder hale geldi.

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Hatta sanal para biriminin vadeli kontratları 11 Aralık 2017'de Chicago'daki CBOE borsasında işlem görmeye başladı. 18 Aralık'ta da New York, Chicago ve Londra borsalarında faaliyet gösteren CME Group, Bitcoin kontratlarını, Ocak, Şubat, Mart ve Haziran 2018 vadeli olarak işleme sundu.

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Diğer ödeme sistemlerinden farklı olarak Bitcoin herhangi bir merkezden yönetilmiyor. Belli kurallara bağlı olarak “madenci”lerin çıkarttıkları yeni Bitcoin’ler tedavüle girmiş oluyor. Zamanla kendi borsası da oluşan Bitcoin’ler, pazar değerinden alınarak duruma göre daha yüksek veya daha düşük değerden gerçek paralara bozdurulabiliyor.

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Bitcoin’de istediğiniz zaman dünyanın istediğiniz bir yerine para göndermeniz mümkün. Buna ödeme özgürlüğü deniyor. Yani bir aracı olmaksızın ödemenizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Banka tatildi, valördü, EFT sınırıydı, mesai bitmişti gibi türlü sıkıntılar yok. Paranızın kontrolü tamamen elinizde.

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Bitcoin işlemleri ve Bitcoin’le yapılan işlemler, internet üzerinden kriptolanarak (güvenli şifreleme) yapılıyor. Bu nedenle Bitcoin için “kripto para” (cryptocurrency) tabiri de kullanılıyor. İşlemler gerçek kimliklerle değil, fakat dijital imzalarla yapıldığı için Bitcoin’le yapılan söz gelimi para transferini kimin yaptığını sistem üzerinde görmek mümkün olmuyor.

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Bitcoin’in değerini piyasasındaki arz ve talep koşulları belirliyor. Talep artınca fiyatı artıyor; düşünce değeri azalıyor. Yeni Bitcoin yaratmanın önceden belirlenmiş bir prosedür ve limiti olduğu için dolaşımda sınırlı miktarda Bitcoin var. Arza göre talep hızlı artınca, Bitcoin değer kazanıyor. Kısacası, paranın tüm özelliklerine sahip. Para gibi kullanışlı olduğu için de bir değeri var. Para gibi dayanıklı, taşınabilir, nadir bulunma, bölünebilme ve tanınma özelliklerinin yanı sıra, altın ve gümüş gibi fiziki özelliklerinden bağımsız bir değer sahibi olduğunun da altını çizmekte fayda var.

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Gelecekte kağıt paranın tedavülden kalkıp sanal para birimine geçeceğini iddia edenler azımsanmayacak kadar çok. Küresel piyasalarda, dolar ve Euro’ya alternatif olarak sunulan Bitcoin, çok fazla tartışılsa da kullanan kişiler ve kurumlar giderek artıyor. İlk Bitcoin’ler 3 Ocak 2009’da piyasaya çıktığında 1 Bitcoin, birkaç kuruşluk değere sahipti. Aradan geçen 9 yılın ardından bugün 1 Bitcoin 14 bin 920 dolar yani tam 56 bin 428 TL!

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Bitcoin’in fiyatının artmasının sadece bir tane açıklaması var: Tüm dünyada sadece 21 milyon adet bitcoin basılabilecek olması. Şu ana kadar tedavüle 16.4 milyon adet Bitcoin çıkmış durumdadır. “Bitcoin madenciliği” ile insanlar büyük boyutta server’lar kurarak bitcoin transferlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlarken, karşılığında ödül olarak bitcoin sahibi olabiliyorlar.

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Sanal para birimi olan Bitcoin’i kullanarak zengin olanların listesi de her geçen gün artmaya devam ediyor. Bakın dokuz yılda kimler kripto para milyoneri oldu?

11 / 31 Cameron ve Tylor Winklevoss

Mark Zuckerberg’in Facebook’u kendilerinden çaldığını iddia eden kardeşler, var olan tüm Bitcoin’lerin yüzde 1’ine sahip. Harvard mezunu olan ikizler, yaptıkları yatırım ve Bitcoin alım-satım fonları ile kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. En ünlü söylemleri ise: “Bitcoin, Facebook’tan daha büyük olacak”. Winklevoss kardeşler, 4 Aralık'ta sanal para birimi bitcoin'in değerinin 11 bin 413 doları görmesiyle birilikte, dünyanın ilk bitcoin milyarderleri olarak tarihe geçtiler.

12 / 31 Andreas Antonopoulos

Nam-ı diğer “Bitcoin Hocası”. Vaktinin büyük bir çoğunluğunu Bitcoin’i anlatmaya ve onu öğretmeye adamış bir uzman. Yazdığı “Mastering Bitcoin” isimli kitap ile insanlara Bitcoin’i öğretmeyi amaçlayan ve katıldığı toplantılarda soruları cevaplayan Antonopoulos, Bitcoin’den zengin olanlar arasına

13 / 31 Ben Lawsky

NYSDF’nin (New York Finansal Hizmetler Departmanı) Bitcoin yüzü olarak tanınan Ben Lawsky, BitLicense düzenlemelerinin başında bulunuyor. Bitcoin endüstrisinde gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız sürdüren Ben Lawsky, Bitcoin zenginleri arasında yer alıyor.

14 / 31 Boby Lee

Bobby Lee, Çin’in en büyük Bitcoin borsası olan BTC China’nın kurucusu ve genel müdürüdür. Kardeşi Charles Lee ile Bitcoin’den sonra en çok bilinen alternatif kripto para Litecoin’in mucidi oldu.

15 / 31 Brain Arsmtrong ve Fred Ehrsham

Bitcoin cüzdan servisi olan Coinbase’in kurucularıdır. Girişimleri büyük miktarda yatırım alarak ticari başarıyı yakalamış ve ilk Bitcoin start up şirketlerden biri oldu.

16 / 31 Bruce Wagner

Amerikalı online talk show sunucusu olan Bruce Wagner, kripto parada yüksek miktarda kazançlar sağladı. Bitcoin’in başından beri destekçisi olan Wagner, aynı zamanda düzenlediği çeşitli konferanslarla Bitcoin’i anlatmaya devam ediyor.

17 / 31 Charlie Shrem

Sadece 27 yaşında olmasına rağmen şimdiden milyoner. Kendisi, Manhattan’daki en meşhur gastro barlarından ve bölgede ilk Bitcoin kabul eden müesseselerden biri olan, Evr’in ortağı. Ayrıca Bitcoin alım-satım platformu olan Bitlnstant’ın kurucusu. Yüz milyonlarca dolarlık bir serveti olduğu tahmin ediliyor.

18 / 31 Craig Wright

2015 sonlarında Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğinin Craig Wright olduğuna dair iddialar ortaya atılmış fakat Wright bu konuda sessiz kalmıştı. Fakat sonunda bu sessizliğin bir gereği kalmadığına karar vermiş olmalı ki Wright gerçekten de Bitcoin’in yaratıcısı olduğunu açıkladı. Bu Bitcoin dünyası için önemli bir gelişme olmakla beraber, bal tutan parmağını yalar misali Wright’ın Bitcoin’in en zenginlerinden biri olması da sürpriz değil.

19 / 31 Eric Voorhees

Bitcoin girişimcisi ve aktivisti olan Eric Voorhees, birçok projeye imzasını attı. En çok bilineni ise Bitcoin ile çalışan ilk kumar sitesi olan SatoshiDice. Voorhees daha sonra SatoshiDice’ı o zamanki değeri 11,5 milyon dolar olan 126.315 Bitcoin karşılığında sattı.

20 / 31 Gavin Andresen

Bitcoin sisteminin mucidi olan Satoshi Nakamoto’dan sonra bu projeye en çok emek harcayan kişi olarak bilinen Gavin Andresen Bitcoin alanındaki en önemli programcılardan. Aynı zamanda her ne kadar serveti bilinmese de en önemli Bitcoin yatırımcılarından biri olduğu söyleniyor.

21 / 31 Jered Kenna

ABD’de açılan ilk Bitcoin borsası olan Tradehill’in kurucusu ve icra kurulu başkanı olan Kenna, Bitcoin işine 2009’da girişti. Ayrıca, San Francisco’nun Mission District’inde bulunan 20 Mission – Hacker Hotel’in de sahibi.

22 / 31 Kristoffer Koch

Norveçli öğrenci Kristoffer Koch, Bitcoin’in ilk piyasada görüldüğü 2009 yılında 150 Kroner (27 dolar) yatırım yaparak 5.000 Bitcoin satın almıştı. 2013 yılında yaptığı yatırımı hatırlayan Koch, şifresini hatırlamak için biraz çaba sarf etse de hoş bir sürpriz onu bekliyordu. 2009 yılında aldığı 5.000 bugün ciddi bir servet değerinde.

23 / 31 Mark Karpeles

Japonya merkezli ilk ve bir zamanların en büyük Bitcoin borsası olan MT.GOX’un kurucusu ve CEO’su olan Mark Kerpeles, kripto para sayesinde zengin oldu.

24 / 31 Mike Caldwell

Bitcoin’leri altın ve gümüşten bastığı “Casascius Coins” ile ilk kez fiziksel anlamda paraya dönüştüren kişi. Mike Caldwell, yaptığı çalışmalar sonucunda Bitcoin zenginleri arasına girdi

25 / 31 Roger Ver

Piyasadaki en güçlü Bitcoin yanlısı olarak biliniyor ve kripto para sahasındaki büyük yatırımcılardan biri. Şu an Tokyo’da yaşayan Roger Ver, Bitcoin ile ilgili onlarca projeyle uğraşıyor. “Bitcoin, dünya tarihinin internetten sonraki en önemli buluşu” şeklindeki ifadesi, en ünlü söylemleri arasında.

26 / 31 Sam Onat Yılmaz

Sam Onat Yılmaz, BitAngels’in kurucu ortağı. Bitcoin ve kripto para ekosistemi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. DApps (Decentralized Applications Fund) şirketinde yönetici olarak görev yapmakta.

27 / 31 Tim Draper

Phillps Academy Andover, Stanford ve Havard’dan mezun olan Amerikalı girişim sermayedarı. Silk Road sitesinden ele geçirilen Bitcoin’lerin ilk açık artırmasında 30 bin, ikinci açık artırmada ise 2 bin BTC’yi verdiği teklif ile kazandı.

28 / 31 Tony Gallippi ve Stephen Pair

Satıcıların kolaylıkla Bitcoin kabul etmesini sağlayan Bitcoin ile ödeme sistemi BitPay’in kurucularıdır.

29 / 31 Vitalik Buterin

Genç bir bilgisayar programcısı ve teknoloji yazarı olan Vitalik Buterin, ilk basılı Bitcoin dergisi olan Bitcoin Magazine’in kurucusudur. Buterin, başta Ethereum olmak üzere kripto para tabanlı birçok projenin de sahibi.

30 / 31 Yifu Guo

Avalon’un kurucusu olan Yifu Guo, Bitcoin madenciliği için özel üretilmiş donanımlar olan ASIC tabanlı çipleri yaratan ilk girişimci. Aynı zamanda Bitcoin uzmanı olan Guo, 2011 yılından beri Bitcoin’le ilgileniyor.