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ABD ve Rusya bu köpeklerin peşinde

Çankırı'da yetiştirilen Anadolu'nun güçlü köpek ırkları Kangal, Aksaray malaklısı, Anadolu çoban ve Akbaş'a dünyadan büyük talep var. En iyi sürü koruma köpekleri olarak bilinen bu türler için fiyat 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

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Anadolu'nun güçlü köpek ırkları Kangal, Aksaray malaklısı, Anadolu çoban köpeği ve Akbaş, Çankırı'da yetiştirilerek birçok ülkeye gönderiliyor.
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Eldivan ilçesinde 20 bin metrekare alana kurulan çiftlikte, güçlü gövdeleriyle "Anadolu aslanı" olarak bilinen Aksaray malaklısı, iri cüsseleriyle "bozkırın kralı" olarak nitelendirilen Kangal, Anadolu çoban köpeği ve akbaş cinsleri özenle yetiştiriliyor.
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Çiftlik sahibi Akif Metin, Kangal sevgisinin çocukluğundan geldiğini ve bu aşkını profesyonelliğe çevirdiğini anlattı.
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Türkiye'nin dünyada kendisini kanıtlamış en iyi sürü koruma köpek cinslerini çiftliğinde yetiştirdiğini belirten Metin, "Çiftliği üç yıl önce Çankırı'da kurduk. Sevmeden hiç kimse bu kangallara hizmet edemez. Hayatımızı bu işe adayarak bu duruma getirdik ve en iyi şekilde de sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.
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AKBAŞ, AMERİKA'DA EN İYİ SÜRÜ KORUMA KÖPEĞİ SEÇİLDİ

Çiftlikte üretilen köpekleri Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra ABD, Rusya, Çin ve Azerbaycan gibi ülkelere gönderdiklerini anlatan Metin, "Türk çoban köpeklerimizin özellikleri, ilk başta dünyadaki en iyi sürü koruma köpeği olmaları. Bugün Afrika, Amerika, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan gibi birçok ülkede sürüleri Kangallar koruyor ve bunlar tescil edilmiştir. Bugün Amerika'da en iyi sürü koruma köpeği akbaş seçilmiştir. Bu bizim milli değerimizdir. Afrika'da sürüleri yabani hayvanlara karşı Kangallar korumaktadır. Biz bu değerleri insanlara ne kadar iyi anlatabilirsek Kangalların değeri daha iyi anlaşılır." diye konuştu.
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Ürettikleri yavruları "rezervasyon" usulü talep gelen yerlere gönderdiklerini, köpek almak isteyenlerin bir ay önceden arayarak bunları ayırtması gerektiğini söyleyen Metin, yavru fiyatlarının 3 bin liradan başladığını bildirdi.
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FİYATLARI 3-100 BİN LİRA ARASINDA

Büyük köpeklerin fiyatının ise 20-100 bin lira olduğuna işaret eden Metin, yetiştirdiği 70 kilo ağırlığındaki, katıldığı köpek güzellik yarışmasında Türkiye birinciliği olan "Herkül" isimli kangalın 70 bin liraya Dubai'den alıcı bulduğunu söyledi.
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Metin, 90 kilo ağırlığındaki, yine güzellik yarışmasında birinciliği olan Anadolu çoban köpeği "Boğaç" için de 100 bin lira talep ettiğini vurguladı.
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Metin, köpeklerini özel beslediğini ve yaptığı işin maliyetli olduğunu sözlerine ekledi.
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