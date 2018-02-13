ABD'li sevgililere kalpli bal kabağı reçeli

1 / 6

Yenigün Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Alpagot, kabak tatlısının Antalya'nın geleneksel lezzetleri arasında bulunduğunu, bal kabağı reçelinin de ABD'nin en çok tercih ettiği reçellerden biri olduğunu söyledi.

2 / 6

Günü'ne özel kalpli bal kabağı reçeli aklımıza geldi. Bu fikir ABD'lilerin de çok hoşuna gitti. Hatta kavanozların içi görünsün diye etiketleri de şeffaf yaptık. Bu şekilde sevk ettik. Beğenilince bu yıl da istediler." diye konuştu.

3 / 6

Bal kabağını minik kalpler şeklinde kesmenin oldukça zahmetli bir iş olduğunu anlatan Alpagot, şöyle devam etti: "Çok zahmetli bir iş ama bal kabaklarını biraz traşlayıp ondan sonra belli kalıplar yaparak kalp şeklinde kesmeyi başardık. Kalp formunu bozmayacak şekilde pişirdik. Pişirme süresi de oldukça zahmetli. Kabakların dağılmaması için kademeli olarak ve çok yavaş pişiriliyor. Buna rağmen dağılanlar temizleniyor. Bir bal kabağı reçelinin yapımı yaklaşık 20 günü buluyor fakat kavanozları açanlar için güzel bir sürpriz oluyor."

4 / 6 ABD'YE 6 TON KALPLİ REÇEL GÖNDERİLDİ

Geçen yıl ürettikleri bal kabağı reçelinin tamamının ABD'ye satıldığını, ürünün çok beğenilmesi üzerine Türkiye için de ayrıca üretim yaptıklarını dile getiren Alpagot, bunların çeşitli noktalarda satışa sunulduğunu söyledi. Alpagot, talep üzerine bazı oteller ve restoranlara da kalpli ürünlerin gönderildiğini ifade etti.

5 / 6 "BAL KABAĞIM" DİYE SEVİYORLAR

Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ABD'ye yaklaşık 6 ton kalpli bal kabağı reçeli ihraç ettiklerini söyleyen Alpagot, "Çok zahmetli olduğu için zaten büyük tonajlar yapamıyoruz. Kalp şeklinde kesmek hem uğraştırıyor hem de ürüne çok zayiat veriyor. Sadece bu dönemdeki bal kabağı reçelleri satışımız kalp şeklinde oluyor." diye konuştu. ABD'lilerin ürünü çok beğendiklerini yineleyen Alpagot, "ABD'de 'bal kabağım' bir sevgi sözcüğü. Sevgililer birbirlerini 'bal kabağım' diye seviyor. Bu nedenle ürün ABD'ye tam oturdu. Lezzet olarak da zaten çok beğeniyorlar." dedi.