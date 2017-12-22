Adına 'blockchain' ekledi, hisseleri yüzde 400 arttı!

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Kripto para piyasası Bitcoin'de sert gerileme ile sarsıldı. Bitcoin'in değeri 14 bin doların altına kadar geriledi.

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Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de Bitcoin konuşuluyor. Düşüşü ile gündeme gelen Bitcoin, ilginç bir habere daha konu oldu.

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ABD merkezli Long Island Iced Tea Corp. isimli içecek firması, adına "Blockchain" ekledikten sonra büyük bir yatırımcı ilgisi ile karşılaştı.

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"Long Blockchain Corp." şeklindeki bu değişikliğin ardından içecek firmasının hisseleri kısa sürede yüzde 400'den fazla artış yaşadı.

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Bitcoin ile hayatımıza giren Blockchain adı son dönemde daha sık duyulmaya başlandı.

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Blockchain’i kısaca şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir dağıtık veri tabanı olarak tanımlayabiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan Blockchain teknolojisi, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapmaya izin veriyor. Böylece işlemler direkt olarak alıcı ile satıcı arasında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

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Long Blockchain Corp., bu konuda somut bir adım atmasa da artık global çapta kullanılabilir blockchain teknoloji çözümlerine yatırım konusuna odaklandığını söylüyor.