Afrin'de askerimizin gözü oldu! Teröristleri 12'den vurduruyor

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ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, "Aktif olarak Afrin'de Sivas'ta ürettiğimiz dürbünler kullanılmakta. Bu bizleri gururlandırıyor" dedi.

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Sivas'ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'nde üretilen dürbünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerince kullanılıyor.

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Osman Yıldırım, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde ASELSAN ve Sivaslı iş adamları ortaklığıyla kurulan tesisin 2016 yılından bu yana üretim yaptığını belirtti.

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Yıldırım, fabrikada gece görüş, kızılötesi ve gündüz görüş mercekleri ile dürbünlerin üretildiğini aktardı.

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Osman Yıldırım, üretilen ürünlerin birçoğunun şu anda silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanıldığını vurguladı.

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Aktif olarak Afrin'de Sivas'ta üretilen dürbünlerin kullanıldığını belirten Yıldırım, "Bu bizleri gururlandırıyor" dedi.

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Yıldırım, Sivas'ta savunma sanayisini geliştirerek, bu alanda en az 10 tesisin faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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ASELSAN'ın öncü olduğunu ifade eden Osman Yıldırım, "Şu anda tedarikçilerini yetiştirmektedir. Sivas'ta diğer sanayi kuruluşlarına da iş vermekte." diye konuştu.

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Yatırımların devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "İkinci fabrikaya da bu yılın sonuna doğru başlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

10 / 16 '10 YIL SONRA HEDEFİMİZ...'

Fabrikanın Türkiye'de ASELSAN ve sivil ortaklı tek tesis olduğunu da aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

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"10 yıl sonraki hedefimiz savunma sanayinde Ankara'dan sonra Sivas'ın olması..."

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"...Özellikle milli mercek konusunda Türkiye'de bizden başka yerde yok..."

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"...Bu ihtiyaçlarımız bugüne kadar dışarıdan karşılanıyordu. Ordumuzun, polisimizin, güvenlik kuvvetlerimizin kullanacağı silah üstü dürbünleri Sivas'ta yapmaya talibiz."

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Yıldırım, üç vardiya çalışılarak üretilen dürbünlerin Ankara'ya gönderildiğini, buradan da ihtiyaç durumuna göre Afrin'e yollandığını aktardı.

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Afrin'e gündüz görüşlü dürbün, jandarmanın kullandığı dürbünler ile tanklara takılan dürbünleri gönderdiklerini belirten Osman Yıldırım, hepsinin şu anda Afrin'de kullanıldığını söyledi.