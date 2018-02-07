1 / 11 Olmaz denileni yaptı, işsizken patron oldu

Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyü nüfusuna kayıtlı Hasan Turgut, çocukluğundan beri meraklı olduğu mantar işi için Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından açılan mantar yetiştiriciliği kursuna katıldı.

2 / 11 KABUL ALAN 17 PROJEDEN BİRİ

Çeşitli nedenlerle işsiz kaldığı dönemde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hibe desteği sağladığı ‘Genç Çiftçi’ projesine müracaat eden Turgut’un projesi ilçede 2017 yılında kabul edilen 17 projeden birisi oldu.

3 / 11 100 M2 İLE BAŞLADI

Köydeki arsasına 100 metrekarelik bir mantar çadırı kuran Turgut, çadırın ısı yalıtımını yapıp klimalarını ve nemlendirme cihazlarını bağladıktan sonra İzmit’ten getirttiği kompostlarla hemen üretime başladı.

4 / 11 50 BİN LİRAYA MAL OLDU

Devletin sağladığı 30 bin liralık hibenin yanısıra 20 bin lira dolayında da kendisi harcayan Turgut, Doğu Karadeniz Bölgesinde olmayan ve 365 gün üretim yapılabilen kültür mantarı üretim tesisini kurarak bir ilki gerçekleştirdi. Özellikle kış aylarındaki soğuk günlerde gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bile mantar çadırında yalıtım ve klimalar sayesinde içerideki hava sıcaklığı 18 derecede sabit kalırken, nem oranı ise yüzde 90’lar seviyesinde sağlanıyor.

5 / 11 50 BİN LİRAYA MAL OLDU

Köyde hayvancılıkla uğraşan anne ve babasının yanısıra abisi ve eşiyle birlikte ilk seride bin 200 kilogram mantar toplayan Turgut, pazar sorunu da yaşamıyor. Taze ve temiz olması nedeniyle ürünleri Trabzon ve Gümüşhane pazarında hemen pazarlayan Turgut, ilk hasattan alan vatandaşların mantarların lezzetinin oldukça iyi olduğunu söyledi.

6 / 11 İŞKUR TAVSİYESİ

Kasım ayı ortasında tesisin kurulduğunu ve şuanda ikinci hasadı topladıklarını kaydeden Turgut, “Gerekli bakımları yaptıktan sonra ürün almaya başladık. Şuanda 2. hasadı topluyoruz. Devletin bize bu imkanı sunmasa, ile ve il müdürlüğü teknik destek vermese biz bu şekilde bu tesisi kuramayız” dedi.

7 / 11 İŞKUR TAVSİYESİ

Daha değişik üretimler, iş imkanları konusunda Gümüşhane’nin biraz kapalı bir il olduğunu belirterek bundan sonra yeni tesisler açılacağına inandığını dile getiren Turgut, gençlere bin 500 lira için İŞKUR kapılarında dolanmayıp devletin bu imkanlarından ve desteklerinden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.

8 / 11 “ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ MERAKLIYIM”

Çocuk yaşlarından beri köyde doğada mantar aramaya meraklı olduklarını ifade eden Turgut, “Dağlarda çok mantar topladık. Oradan hevesimiz vardı. Ayrıca 2016 yılında Halk Eğitimde Tarım İlçe Müdürlüğünün eğitimlerine de katıldım. Bilgilerimiz daha ileri seviyeye gelince yetiştirebileceğimize inandık. Genç Çiftçi projesine başvuru yaptık. Ardından tesisi kurduk ve üretime başladık. Tesisin tam kurulması 2 ay kadar sürdü” diye konuştu.

9 / 11 YOĞUN BAKIM SERVİSİ GİBİ OLMALI

Kültür mantarı yetiştirilmesi işinin yoğun bakım servisi gibi olduğunu dile getiren Turgut, bakım ve hijyenin çok önemli olduğunu, tesisin sürekli temizlenmesi gerektiğini belirterek, “Kompost, örtü toprağı, bakımı ve hijyen olması çok önemli ki mantarı sağlıklı piyasaya sunabilelim. Temiz ve güzel mantar olmazsa kimse almaz onu” dedi.

10 / 11 “HİÇ YAPILMAMIŞ BİR İŞ”

Geçtiğimiz Temmuz ayının 7’sinde evlendiğini, projenin onayının da 14 Temmuz’da açıklandığını hatırlatan Turgut, “Ondan sonra eşime söyledim. İlk başta çok inanmadılar. Böyle bir tesis çevrede yok, hiç yapılmamış bir iş. Yap dediler ama işte. Sonunda herkes inandı artık. Ailemin desteği olmasa bu işin altından kalkamayız. Anne, baba, abim, eşim hepsi bizimle beraber” ifadelerini kullandı.