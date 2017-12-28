1 / 17 ÜÇ AYLIK SATIŞ BİR AYA SIĞDI

Perakende sekötrü yeni yılın yaklaşması ile gözle görülür bir canlılık yaşıyor. 2018'e sayılı günler kala, satışlarda yüzde 30’a varan artış yaşandığı belirtiliyor. Hatta 3 aylık satışın son 1 ayda yapıldığı bildiriliyor.

2 / 17 EN ÇOK TELEVİZYON TERCİH EDİLİYOR

Dünya'da yer alan haberde, Kategori Mağazacılar Derneği (KDM) Başkanı Yenal Gökyıldırım, yılbaşı sürecinin perakende sektöründe hareketli geçtiğini söyledi. Son günlerde perakendecileri daha da sevindirici bir hareket gözlemlediklerine değinen Gökyıldırım, televizyon, cep telefonu ve küçük ev aletleri kategorilerinin daha çok tercih edildiğini kaydetti.

3 / 17 YÜZDE 30 ARTIŞ

Her yılın son 10 gününde satışların arttığını dile getiren Gökyıldırım, şu anda geçen aya göre satışlarda yüzde 30’a varan ivme olduğuna dikkat çekti. Gökyıldırım, genel olarak markaların peşin fiyatına 10 taksit kampanyası düzenlediklerini belirtti.

4 / 17 İHTİYAÇ DEĞİL HEDİYE ALIŞVERİŞİ

Yılbaşı döneminde yaşanan harekete dikkat çeken bir diğer perakendeci Matraş Deri’nin sahibi Erdal Matraş, geçen ay Black Friday ile başlayan satış dalgasının devam ettiğini söyledi. Matraş, “Yılbaşı alışverişlerine daha çok hediye alışverişi olarak bakıyoruz. İnsanlar ihtiyaçlarını erteleyip, hediye alıyorlar. Ocak ayında da indirim kampanyası olur” dedi. 2018 yılına ilişkin beklentilerini de açıklayan Matraş, ‘zor bir yıl’ geçirebileceklerine dikkat çekti. AVM’lerin kiralarda kalıcı bir düzenleme yapması gerektiğini dile getiren Matraş, mevcut durumda yüksek kiraların yanında kampanyalara devam edilmesinin markaları zora sokabileceğini vurguladı. Matraş, kiraların bu halde kalması durumunda normal fiyatlarla satış yapılmasının zorunluluk olduğunu söyledi.

5 / 17 ARALIK YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Satışlarının aralıkta çok iyi olduğunu söyleyen Silk & Cashmere CEO’su Ayşen Zamanpur, kendilerinin hediye markası olarak tanındığını ve hediye seçeneklerini arttırmanın çok etkisini gördüklerini belirtti. 6 ürüne kadar katlamalı şekilde kampanya sunduklarını ifade eden Zamanpur, bu nedenle alışveriş yapanların tamamına yakınının 6 ürün aldığını kaydetti. Yılbaşı sürecinde yapılan indirimlerin gelecek yılın talebini öne çekmediğini belirten Zamanpur, “Biz ertelenmiş satışları yapıyoruz. İnsanlar uzun süredir bunaldı. Yılbaşı havası herkese iyi geldi. Herkes keyifle gezip hediye seçiyor” diye konuştu.

6 / 17 UÇAK BİLETİ VEREN AVM VAR

Geçen aylara göre AVM’lerde hareket çok fazla oldu. Buyaka AVM’de ciddi canlılık yaşandığını söyleyen Buyaka AVM Genel Müdürü Leyla Özdemir, Buyaka’daki mağazaların ayrı ayrı indirimler yaptığını kaydederek, müşterilerine AVM olarak ise her alışverişlerine karşılık mil biriktirerek uçak bileti kazanma şansı verdiklerini aktardı. Tüketicilerin kampanyalar konusunda bilinçlendiğini söyleyen Özdemir, ihtiyaçları bundan sonraki indirim dönemlerinde de karşılanabileceğini ifade etti.

7 / 17 1 ALANA 1 BEDAVA DA VAR YÜZDE 50 İNDİRİM DE

Yeni yıl öncesi birçok markanın vitrinleri indirim görselleriyle süslendi. Yılbaşına özel indirim yapan markalar arasında Boyner, H&M, Penti, Bambi, İpekyol, FLO, Beta, Flormar, Gratis, Pierre Cardin, US Polo, Deichmann ve Tudors bulunuyor. Kampanyalar arasında en dikkat çeken ise ‘2 al 1 öde, yüzde 50 indirim, 300 TL’lik alışverişe 50 TL ‘lik indirim çeki’ gibi seçenekler oluyor.

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H&M, yılbaşına özel şu anda mağazalarında ve seçili ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler uyguluyor.

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US Polo9 ve Pierre Cardin, 27 Aralık- 2 Ocak tarihleri arasında tüm ürünlerinde 1 alana 1 bedava kampanyası yapıyor.

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Deichmann, 28 Aralık’a kadar seçili ürünlerinde yüzde 30, online alışverişte ise yüzde 50 indirim yapıyor.

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Tudors, gömlek ve kravat setlerinde yılbaşına özel yüzde 66 indirimle satışa sunuyor. Marka, yılbaşına özel online alışveriş içinde gömlek, kravat, cüzdan ve kol düğmesi gibi aksesuarların bulunduğu 129.95 TL’lik hediye setiyle dikkat çekiyor.

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Penti, mağazalarında seçili ürünlerinde yüzde 50 indirim uyguluyor.

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Boyner, yeni yıl öncesi indirim ve hediye çekinin sunulduğu kozmetik kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 13-31 Aralık’ta Boyner kozmetik reyonundan 300 TL’lik alışveriş yapanlar 100 TL indirim ve 100 TL’lik hediye çeki kazanıyor. Müşteriler, kozmetik ve saat dışındaki kategorilerde kullanacakları 100 TL’lik indirim kuponlarıyla ailelerine ve sevdiklerine hediye alabiliyor.

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ratis’te 31 Aralık’a kadar Max Factor makyaj, Himalaya tüm ürünler ile Loreal Paris, Nivea, Diadermine yüz bakım ürünlerinde yüzde 50; Absolute Newyork, Sleek, Note makyaj ürünlerinde yüzde 40 artı Gratis karta ek yüzde 10; The Balm, Wet N Wild, Maybelline, Loreal Paris, Flormar, Golden Rose makyaj ürünleri ile parfüm çeşitlerinde, seçili şampuan, saç ve ağız bakım ürünlerinde yüzde 40 indirim uyguluyor.

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Flormar ise yılbaşına özel 75 TL’ye bir ürün hediye ve yüzde 40 indirim sağlıyor.

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Beymen’den ‘Beymen310’ kuponu ile 1000 TL alışveriş yapana 300 TL, 3000 TL alışveriş yapana ise 1000 TL indirim sağlanıyor.