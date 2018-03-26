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Almak için sıraya giriyorlar yine de satmıyor!

Celil Gülen, 1975 model Murat 124 otomobiline gözü gibi bakıyor. Tüm parçaları orijinal olan otomobilini gelen taleplere rağmen satmayan Gülen "Vefat ettiğimde yeşil tabutumu yeşil otomobilimin üzerine koyarak camiye götürmelerini vasiyet ettim. " diyor.

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Bilecik'te yaşayan 83 yaşındaki Celil Gülen, 22 yıl önce bir akrabasından satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal Murat 124 model otomobiline özenle bakıyor.
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Dikiz aynasından jant kapağına, koltuklarından motoruna kadar bütün parçaları orijinal olan otomobili için evinin altına garaj yapan Celil dede, sabah akşam elinde bezle "en iyi arkadaşım" dediği aracını temizliyor.
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Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Pelitözü köyünde oturan Gülen, "fiyat biçemediği" Murat 124 aracını almak isteyenlerin olduğunu ancak satmayı hiç düşünmediğini söyledi.
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Otomobilini ilk aldığı günden bu yana çok sevdiğini dile getiren Gülen, "Torunlarıma, vefat ettiğimde yeşil tabutumu yeşil otomobilimin üzerine koyarak camiye götürmelerini vasiyet ettim. Son yolculuğumu onunla yapmak istiyorum." dedi.
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Bir kamu kurumunda uzun yıllar şoförlük yaptığını ve 26 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu anlatan Gülen, şöyle konuştu:
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"22 yıl önce bir akrabamdan Murat 124'ü satın aldım. Aldıktan sonra biraz masraf yaptım. Kullandığım bütün arabalar tertemizdir. Çalıştığım iş yerlerimde de öyleydi. İyi arkadaşımdır benim..."
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"...Hiç dışarıda bırakamam, garaja sokarım arabayı kimse çizmesin, zarar vermesin diye. Hep kendim temizlerim, başkasına temizlettirmem. Motorunu temizlerim, bakımını yaparım..."
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"...İlk aldığım yılda boyattım yeşil rengine. O günden sonra boya değmedi üzerine. Suyla yıkarım arabamı ben deterjan gibi kimyasal ürünler hayatta sürmem. Suyla güzelce yıkar, parlatırım."
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Aracın jant kapaklarından dikiz aynalarına, motorundan direksiyonuna tüm parçalarının orijinal olduğunu söyleyen Gülen, "Yolda hiç bırakmaz. Bir keresinde debriyajında sorun oluştu kendim tamir ettim. Kendim tamirini yaparım, yalnız kırık dökük olmasın." ifadesini kullandı.
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Yeni araba karşılığında bile vermedi

Gülen, karşılığında yeni otomobil öneren birine dahi aracı satmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
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"İstanbul plakalı bir araba durdu ve 'Hacı amca bu arabayı satar mısın?' dedi. 'Kaça satarsan sat alacağım' dedi ama ben 'Satmıyorum' dedim. Satmam. Ben öleceğim beni mezarıma götürecek bu araba. Yeşil böyle, üstüne de koyduracağım tabutu da. Torunlarım 'Bu arabayı ne yapacaksın ölünce' diye soruyorlar. Üstüne koyduğum bagajı var üzerinde kendim yaptım. Bagaja koyacaklar tabutumu götürecekler."
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