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Almanya bu çikolatalar için Türkiye'ye 437 milyon dolar ödedi!

Türkiye, geçen yıl 112 ülkeye 269 bin 623 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 867 milyon dolar gelir elde etti. En fazla fındık satışı, çikolatalarıyla ünlü Almanya'ya gerçekleştirildi. İşte en çok Türk fındığı tercih eden o ülkeler...

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Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındıkta geçen yıl 269 bin 623 ton fındık satılarak, 1 milyar 866 milyon 877 bin 685 dolar gelir elde edildi.
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112 ÜLKEYE ULAŞIYOR

112 ülkeye yapılan ihracatta geçen yıl Türkiye’den en fazla fındık alan ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa oldu.
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İHRACATTA İLK SIRADA ALMANYA VAR

Çikolataları ile tanınan Almanya, özellikle bu meşhur ürününde kullanmak için 437 milyon 635 bin 314 dolar karşılığında 63 bin 542 ton fındık aldı.
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Almanya'yı sırasıyla şu ülkeler izledi: İtalya 364 milyon 598 bin 678 dolar karşılığında 54 bin 434 ton, Fransa ise 158 milyon 843 bin 915 dolar karşılığında 22 bin 859 ton fındık aldı.
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ÇİN'E YAPILAN İHRACATTA ARTIŞ VAR

Son yıllarda Türkiye'nin en büyük fındık pazarlarından biri haline gelen Çin'e yapılan ihracat, önceki yıla göre artış gösterdi. Çin'e, 2016'da 3 bin 865 ton fındık satan Türkiye, bu rakamı 2017'de 7 bin 307 tona yükseltti.
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Türkiye 2017 yılında Avrupa ülkeleri ve ABD'nin yanı sıra Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tirinidad Tobago, El Salvador, Yemen, Maritius ve Fiji gibi ülkelere de fındık sattı.
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KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 2017 yılı ihracat verilerinden son derece memnun olduklarını belirterek, ton bazında tüm zamanların en iyi ikinci, gelir bakımından da en iyi dördüncü seviyesine ulaştıklarını söyledi.
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Fındıkla ilgili politikalarda bir yanlışlık yapılmadığı ve Türkiye'nin dünyaya fındık arzındaki süreklilik sağlanabildiği takdirde 2018 yılının ihracat açısından çok daha iyi geçeceğini ifade eden Sevinç, "Türkiye'ye alternatif olabilecek ülkelerdeki fındık alanlarının genişlemesinin de durdurulabileceğini düşünüyoruz." dedi.
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Sevinç, kendilerini en çok sevindiren hususlardan birinin de Çin'e yapılan ihracat miktarındaki artış olduğuna işaret ederek, "Yıllardan beri Fındık Tanıtım Grubu tarafından Çin'e yönelik çalışmalar yapılmakta. Bunların semereleri yavaş yavaş alınmaya başlandı. Bu konuda inşallah yakın zamanda çok daha iyi gelişmeler yaşanacak." diye konuştu.
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