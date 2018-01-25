Apple Türkiye'den zam kararı

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ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün yaptığı duyuru ile Türkiye’deki fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.

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Apple Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yapılan zammın oranı yüzde 18 olarak açıklandı. Söz konusu karardan sadece Türkiye etkilenmedi. Aynı zamlı fiyatlardan Ermenistan, Belarus, Suudi Arabistan, İsviçre ve BAE de nasibini aldı.

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Ancak yapılan açıklamaya göre, söz konusu zam; iPhone, iPad, MacBook ve aksesuarlar gibi donanımlar için geçerli değil.

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Fiyatlardaki değişiklik, sadece uygulama mağazası App Store üzerinden satışı yapılan uygulamalar ve uygulamalar içinden yapılan satışlar için geçerli.

5 / 10 İşte ülke ülke Apple'ın yaptığı zamlar...



6 / 10 Ermenistan: yüzde 20



7 / 10 Beyaz Rusya: yüzde 20



8 / 10 Türkiye: yüzde 18



9 / 10 Suudi Arabistan: yüzde 5

