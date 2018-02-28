Apple'ın kurucusundan Bitcoin itirafı

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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'tan çok konuşulacak bir Bitcoin itirafı geldi.

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Özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığı astronomik artış ile yatırımcısına hatırı sayılır kar ettiren Bitcoin, son günlerde popüler simaların açıklamaları ile gündemde.

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Bitcoin'e yatırım yapan isimler arasında ünlü simalarda var. ABD merkezli teknoloji devi Apple'In kurucu ortaklarından Steve Wozniak geçtiğimiz haftalarda bir dönem parasını Bitcoin'e yatırdığını açıklamıştı.

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Wozniak fiyatı 700 dolarken Bitcoin'e yatırım yaptığını ve daha sonra yaşanan artışın ardından Bitcoin piyasasından çekildiğini açıklamıştı.

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Daha önce Bitcoin'e yatırım yaptığını belirten Wozniak alım satım esnasında hacker'ların kurbanı olduğunu itiraf etti.

6 / 13 Wozniak kredi kartına yapılan saldırı sonucu yaklaşık 72 bin dolar kaybettiğini belirtti



7 / 13 Bitcoin'e yaptığı yatırım ile gündeme gelen tek isim Wozniak değil!

ABD’li Tylor ve Cameron Winklevoss isimli ikiz kardeşler, sanal para birimi bitcoin’in değerinin 11 bin 413 doları görmesiyle birilikte, dünyanın ilk bitcoin milyarderleri olarak tarihe geçtiler.

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Servetleri 1,046 milyar dolara ulaşan Winklevos kardeşlerin bitcoin yatırımlarıyla yüzde 10 bin kar ettiği açıklanırken, dünyadaki bitcoin hacminin yaklaşık yüzde birine sahip oldukları açıklandı.

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Fortune dergisi, ikizlerin sanal para birimini 120 dolar değerindeyken satın almaya başladığını ve toplam 91, 666 adet bitcoin’e sahip olduklarını bildirdi.

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Winklevii ismiyle de anılan 36 yaşındaki girişimci kardeşler, bitcoini kurumsal şirketlerin yatrım yapmasına açmak için bir ticaret fonu kurmaya çalıştıkları ancak ABD Güvenlik ve Döviz Komisyonu tarafından onaylanmadığı bildirildi.

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Sahip oldukları hiçbir bitcoin’i satmayan Harvard Üniversitesi mezunu Winklewii kardeşler daha önce Facebook fikrinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek, ünlü sosyal medya şirketi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’e dava açarak gündeme gelmişlerdi.

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Zuckerberg ile 65 milyon dolarkarşılığında uzlaşan kardeşler, bu paranın 11 milyon dolarını bitcoin’e yatırım yapmak için kullanmıştı.