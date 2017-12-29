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Arap turistler Uludağ'a akın etti

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Saati 200 lira! İzdiham oldu

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a tatile gelen Araplar, kar motoruyla safari yapmak için kuyruk oluşturdu.
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Uludağ'a akın eden Arap turistler, kar motorları ile safariye büyük ilgi gösteriyor. Arap turistler, 2. yerleşim bölgesinden yola çıkarak 5 kilometrelik macera dolu bir yolculuk yapıyor.
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Çobankaya’da kısa bir molanın ardından tekrar motorlarına binen safariciler, eşsiz kar manzarasının keyfini çıkarıyor. Saati 200 liraya bir saat tur için sıraya giren yüzlerce Arap turist izdihama sebep oldu.
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Hayran kaldıkları Uludağ’ı çok sevdiklerini ifade eden Araplar, safarinin heyecan verici olduğunu söyledi. Kar motoruyla 1 saatlik safari turunu 200 liraya yaptıran işletmeciler ise Arapların ilgisinden memnun.
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Uludağ'da kar motosikleti kiralayan Hikmet Santır, "Çok şükür işlerimiz güzel. Araplar kar görmemiş, burada kar görünce farklı geliyor ve yoğun ilgi gösteriyorlar. Sıcaklık şartları onları zorluyor. Kışa gyinmiyorlar, fakat biz burada onlara her konuda yardımcı oluyoruz" dedi.
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