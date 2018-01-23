Artık onun da standartları var

1 / 9 ETLİ ÇİĞ KÖFTENİN SATIŞI 10 YILDIR YASAK

2008 yılında etli çiğ köfte satışı Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandı. Gelen tüketici şikayetlerinin ardından yapılan araştırmalar neticesinde, etli çiğ köftenin insan sağlığını kötü yönde etkileyen çeşitli risk faktörleri içerdiği sonucuna varıldı.

2 / 9

Etli çiğ köftenin satışına izin verilmediği günden itibaren firmalar etsiz çiğ köfte üretimine yöneldi.

3 / 9

Günümüzde birçok firma etsiz çiğ köfte satışı yapıyot. Oldukça sevilen etsiz çiğköftenin daha sağlıklı olduğu, daha hijyenik koşullarda üretildiği, koruyucu madde içermediği düşünüldüğünden talep büyük ancak artık bu ürünün de bir standardı var.

4 / 9

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, yazılı açıklamasında, tüketime hazır etsiz çiğ köfte standardının, TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek, "Türk Standardı" olarak yayınlandığını belirtti.

5 / 9

Etsiz çiğ köftenin malzemelerine ve hazırlanışına ilişkin standardın, başta ilgili bakanlıklar olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Gaziantep Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Güvenliği Derneği, üniversiteler ve bu alanda üretim yapan firmaların görüşleri alınarak hazırlandığına işaret eden Korkmaz, bu görüşlerin TSE Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı ihtisas kurullarında değerlendirildikten sonra Teknik Kurul'da kabul edildiği bilgisini paylaştı.

6 / 9 İÇİNDE NELER OLMALI?

Açıklamaya göre etsiz çiğ köfte standartta, "Bulgur, kırmızı biber, soğan, sarımsak, çeşitli baharatlar, domates salçası, domates sosu, biber salçası, şeker, sirke, nar ekşisi, ceviz, badem, fındık, su ve bitkisel sıvı yağların birkaçı veya hepsinin, gerektiğinde mevzuatına uygun katkı maddeleri de katılarak belirli kıvama gelinceye kadar ısıl işlem uygulanmadan elle veya makineyle yoğrulup, dondurularak veya dondurulmadan tüketime hazır hale getirilmiş mamul." şeklinde tanımlanıyor.

7 / 9

TSE Başkanı Korkmaz, standartta etsiz çiğ köftenin duyusal özelliklerinin de belirlendiğini, kendine özgü renk, görünüş, tat ve kokusunun olması gerektiğini belirtti.

8 / 9

Etsiz çiğ köftenin kimyasal özellikleri belirlenerek koruyucu madde olarak sorbik ve benzoik asit kullanılmasının yasaklandığına dikkati çeken Korkmaz, olası mikrobiyolojik tehlikelerin E.coli, Salmonella ve L. monocytogenes olarak saptandığını kaydetti.