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Atatürk Havalimanı'nda lüks taksi dönemi

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350 bin liralık taksi yollarda

ATATÜRK Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından başlatılan lüks taksi döneminde yeni araçlar filoya eklenmeye başladı. Piyasa değeri 350 bin TL olan lüks arabalar artık havalimanında yolculara taksi hizmeti sunacak.
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'TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ'

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Can, ''Biz bu araçların sayısını 60'a çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep istediğimiz ve umduğumuzun üzerinde. Bu uygulamayı internet ve televizyon aracığıyla tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi yapımı devam eden üçüncü havalimanında da bu araçlarla hizmet vereceğiz.
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Filomuzda ayrıca özel tasarlanan 8+1 kapasiteli minibüste bulunuyor. Bu aracımızda TV ve ücretsiz internet hizmetini müşterilerimize sunuyoruz'' dedi.

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'TAKSİMETRE AÇILIŞ 8 TL, İNDİ BİNDİ 20 TL'

Taksimetre tarifesi hakkında da bilgi veren Can, konuşmasında şunları söyledi: ''Lüks araçlar normal taksilere göre iki katı fazla tarifeyle müşterilere hizmet sunuyor. Taksimetre açılış ücretimiz 8 TL olup kilometre başına 5 TL, indi bindi ücreti ise 20 TL'dir.
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Bu araçların sayısını artırarak korsan taşımacılığın da önüne geçeceğiz. Bu hizmeti sunmaya bize destek olan başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz.''

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350 bin liralık taksi yollarda

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