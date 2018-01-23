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Avrupalı gitti, Ortadoğulu yerleşti

On yıl öncesine kadar Türkiye'den konut satın almakta yarışan, hatta kendi mahallelerini bile kuran Avrupalılar, evlerini satarak ülkelerine döndü. Avrupalılardan boşalan yerlere ise Irak, İran, Suudi Arabistan ve Kuveytliler yerleşmeye başladı.

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Yabancıların Türkiye’de konut ve gayrimenkul sahibi olmasında 10 yıl öncesine kadar Avrupa ülkelerinden gelen talep, yerini Ortadoğu ülkelerine bıraktı.
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10 yıl öncesine kadar İrlanda, İngiltere, Hollanda, Almanya vatandaşları özellikle turistik yörelerde gayrimenkul alırken, son yıllarda ise Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran vatandaşları alımlara başladı.
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Geçmiş yıllarda Kuşadası ve Didim’de kendilerine ait siteler oluşturan yabancıların yüzde 80’i konutlarını satarak Türkiye’yi terk etti.
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EN ÇOK IRAKLILARA KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl, bir önceki yıla göre yabancılara konut satışında yüzde 22.2 artış oldu.
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TÜİK, aynı sürede Türkiye’de en çok konut alanların ise Irak vatandaşları olduğunu açıkladı. İstatistiklere göre geçen yıl 1078 Afganistanlı da Türkiye’de konut sahibi oldu.
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"TÜRKİYE'Yİ TERK ETME EĞİLİMİ BAŞLADI"

Ortadoğu ülkelerinin vatandaşlarının Türkiye’yi güvenli bulduklarını söyleyen Kuşadası Emlakçılar Derneği Başkanı Müslüm Yıldırım, "Bir dönem İrlanda, İngiltere, Hollanda ve Almanya vatandaşları yoğun bir şekilde konut alıyordu. Kendilerine ait siteleri, mahalleleri bile oluşmaya başlamıştı. Son yıllarda hızlı bir şekilde Türkiye’yi terk etme eğilimi başladı. Kimi yatırım amaçlı, kimisi ise sıcak iklimi tercih ettiği için yatırım yaptı. Akım bitti, yüzde 80’i gayrimenkullerini satıp ülkemizi terk etti. Sadece yerleşik olanlar kaldı." dedi.
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Türkiye'de konut alımına şimdi de Arapların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, "Ortadoğu ülkelerinde Türkiye’ye yatırım revaçta görünüyor. İran ile başlayan yoğun talep, şimdi Kuveyt, Suudi Arabistan vatandaşlarıyla sürüyor. Ülkelerinde kendilerini güvende hissetmeyenler sığınacakları bir yer arıyor. Bir de onlara tanınan kolaylıklar var. Bunun için yoğun bir talep içindeler" diye.
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Yabancılara konut satışında Ortadoğu ülkelerini Rusya takip ediyor.
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