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İşte Türkiye'den üç mekanın yer aldığı o liste...
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The Shard - İngiltere
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Sultanahmet Camii - Türkiye
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Tivoli Bahçeleri - Danimarka
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Park Güell - İspanya
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Aya Sofya - Türkiye
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Devlerin Kavşağı - Kuzey İrlanda
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Uffizi Galerisi - İtalya
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Pamukkale - Türkiye
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Canden Pazarı - İngiltere
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Edinburgh Kalesi - Birleşik Krallık
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Sagrada Familia - İspanya
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Cattedrale Di Santa Maria Del Fiore - İtalya
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Santorini - Yunanistan
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Pena Sarayı - Portekiz
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Jardins du Manoir d'Eyrignac - Fransa
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Madrid Kraliyet Sarayı - İspanya
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Sainte-Chapelle - Fransa
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Venedik Büyük Kanalı - İtalya
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Edvard Much'ın Çığlık Tablosu - Norveç
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Louvre Müzesi - Fransa
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Big Ben - İngiltere
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Cinque Terre Bölgesi - İtalya
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Seljalandsfoss Şelalesi - İzlanda
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Rodin Müzesi - Fransa