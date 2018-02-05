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İşte Avrupa'nın turistik simgeleri

Business Insider, Avrupa'nın görülmeye değer 26 turistik simgesini açıkladı. Listede Türkiye'den de üç mekan yer aldı.

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İşte Türkiye'den üç mekanın yer aldığı o liste...
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The Shard - İngiltere

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Sultanahmet Camii - Türkiye

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Tivoli Bahçeleri - Danimarka

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Park Güell - İspanya

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Aya Sofya - Türkiye

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Devlerin Kavşağı - Kuzey İrlanda

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Uffizi Galerisi - İtalya

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Pamukkale - Türkiye

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Pompeii - İtalya

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Canden Pazarı - İngiltere

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Edinburgh Kalesi - Birleşik Krallık

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Sagrada Familia - İspanya

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Cattedrale Di Santa Maria Del Fiore - İtalya

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Santorini - Yunanistan

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Pena Sarayı - Portekiz

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Jardins du Manoir d'Eyrignac - Fransa

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Madrid Kraliyet Sarayı - İspanya

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Sainte-Chapelle - Fransa

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Venedik Büyük Kanalı - İtalya

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Edvard Much'ın Çığlık Tablosu - Norveç

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Louvre Müzesi - Fransa

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Big Ben - İngiltere

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Cinque Terre Bölgesi - İtalya

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Seljalandsfoss Şelalesi - İzlanda

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Rodin Müzesi - Fransa

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Vatikan

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