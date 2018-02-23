FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Bağdat Caddesi'nde fiyatlar eridi

AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, Bağdat Caddesi'nde yüzde 85'lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatların 2 yıldır düşüşte olduğunu belirterek, "Ortalama yüzde 30 olan düşüşler, bazı yerlerde yüzde 40'ları aştı" dedi.

1 / 10

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, Bağdat Caddesi'nde yüzde 85'lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatların 2 yıldır düşüşte olduğunu belirtti.
2 / 10

Bağdat Caddesi'nde 5 bin binanın yenilenme çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Tavukçuoğlu, bölgede konut balonunun çok yüksek olmadığını savunarak mevcut stokun sadece yüzde 10'unun satılmayı beklediğini kaydetti.
3 / 10

Arsa payları rekabet nedeniyle arttı

Tavukçuoğlu, satılmayan konutların genelde küçük metrekareli olduğunu, deniz gören ve büyük metrekareli konutların satışında fazla sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, Bağdat Caddesi'nde inşaat firmaları arasında yoğun rekabet yaşanması nedeniyle arsa payının yüzde 85'lere kadar çıktığını, bu rakama hak sahiplerine ödenen taşınma bedeli ve kira yardımı eklenince fiyatların daha da yükseldiğini kaydetti.
4 / 10

Bağdat Caddesi'nde, özellikle bölgenin eski müteahhitlerinin satış konusunda sıkıntı yaşamadığını dile getiren Tavukçuoğlu, "Bölgeyi bilmeyen, geçmişinde müteahhitlik olmayan, mali yapısında sıkıntı bulunan inşaat firmaları problem yaşıyor. Daha önce bölgede 100 müteahhit varken, bu sayı 500'e çıktı. Bu firmaların işi almak için hak sahibine olması gerekenden fazlasını taahhüt etmesi konut fiyatlarının çok hızlı artmasına neden oldu." şeklinde konuştu.
5 / 10

Yeniden eski günlerine dönecek

Melih Tavukçuoğlu, İstanbul'da özellikle son 2 yıla kadar gayrimenkul fiyatlarının çok hızlı arttığını, 2 yıldır da artışların sınırlı kaldığını belirterek, şunları kaydetti: "Bağdat Caddesi gerçekten çok önemli. Türkiye'nin en önemli lokasyonlarından... Cadde, 2018'de yeniden İstanbul'un göz bebeği konumuna gelecek. Mevcutta deniz gören büyük daireler, kolayca satılıyor. Ancak yüzde 85'lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatlar 2 yıldır düşüşte. Son 2 yılda Erenköy, Göztepe, Caddebostan ve Suadiye gibi popüler lokasyonlarda konutların metrekaresi 15-20 bin liradan 10-15 bin liraya kadar düştü. Bölgedeki konutların, cadde ve sahildeki konumlarına göre fiyatları değişebiliyor. Caddenin üst paraleli, tren hattındaki konutların metrekaresi ise 10-12 bin liradan 6-8 bin liraya kadar geriledi. Ortalama yüzde 30 olan düşüşler, bazı yerlerde yüzde 40'ları aştı."
6 / 10

"15 bin bina yıkılmayı bekliyor"

AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, kentsel dönüşüm başladığından bu yana dönüşümün lokomotifi olan Bağdat caddesi ve çevresinde binaların sadece yüzde 10'unun yenilenebildiğini, 15 bin binanın daha yıkılmayı beklediğini söyledi
7 / 10

Bölgede her yıl ortalama bin binanın kentsel dönüşüme girdiğini bildiren Tavukçuoğlu, "Bu da kentsel dönüşümün, yaklaşık 20 yıl daha sürmesi anlamına geliyor. Çok fazla konut üretmenin, bölge dışından oyuncuların bölgeye hücum etmesinin, kat sahiplerinin inşaat firmalarının rakibi haline dönüşmesinin yanı sıra banka kredilerinin yaşattığı sıkıntılar konut satışını olumsuz etkiliyor. Bu, az da olsa bölgede konut stokunun oluşmasına neden oluyor. Eskiye oranla dairelerin satış hızı daha uzun bir döneme yayılmaya başlamıştır. Önceden topraktan satılan projeler, şimdilerde proje tamamlandıktan sonra satılabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.
8 / 10

"Kat karşılığı anlaşma oranları geriledi"

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu da 1991 yılından beri Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, satışların eskiye göre daha yavaş olması nedeniyle projelerin hız kestiğini söyledi.
9 / 10

Erkurtoğlu, "Caddede 100 projeden 10'u yavaş gidiyor. Eskiden 100 kentsel dönüşüm projesi aldığımız bölgede, şimdilerde bu sayı 15'e kadar düştü. Arz fazlalığı ve yavaşlayan satışlar nedeniyle müteahhitler artık gelen teklifleri değerlendirmiyor. Eskiden yüzde 75'leri aşan kat karşılığı anlaşma oranları yüzde 65-68'lere geriledi." diye konu
10 / 10

Caddede faaliyet gösteren müteahhit sayısının çok hızlı arttığını, bunun, beraberinde çok sayıda problem getirdiğini, bir yerden sonra işlerin tıkanmaya başladığını belirten Erkurtoğlu, söz konusu nedenlerle bölgede fiyatların gerilediğini ve konut satış süresinin uzadığını söyledi.
10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın