Banka yöneticiliğini bıraktı, pastacı oldu

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Gaziantep'te eşinin hayalini gerçekleştirmek için bankadaki müdür yardımcılığı görevini bırakan İbrahim Karapirli, açtıkları pastanede çiçek figürlü pasta, kek ve kurabiyeler hazırlıyor. Bankadaki işini 2 yıl önce bırakan Karapirli ve eşi, merkez Şehitkamil ilçesinde birkaç ay önce "Bir Buket Yenilebilir Lezzetli Çiçekler" sloganıyla pastane açtı. Burada hediyelik çiçekler şeklinde pasta, kek ve kurabiyeler yapan Karapirli çifti, hayallerinin peşinden koşarak hem evde hem de iş yerinde mutluluğu paylaşıyor.

2 / 6 "FARKLI BİR YER OLUŞTURMAYA GAYRET ETTİK"

18 yıl boyunca bankacılık mesleğiyle ilgilendiğini, eşinin de tavsiyesi üzerine mesleğini bıraktığını belirten İbrahim Karapirli, piyasada faaliyet gösteren pastanelerin aksine farklı bir iş yeri oluşturmaya gayret ettiklerini ve araştırma yaparken çiçek figürlü yenilebilir ürünler yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

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Karapirli, "Bu fikir bize çok sıcak geldi çünkü insanlar değişik hediyeler ve yiyecekler arıyorlar. İnsanlar özel günlerde çiçek göndermekten bıkmışlardı. Bizler de bu düşünceyle yenilebilir çiçekten pasta ve kekler yaptık. İnsanların bu görsel lezzetleri görmesi için sosyal medyada hesap açık. Vatandaşlar, bu ürünlere hayran kaldı." diye konuştu.

4 / 6 "HEM ÇİÇEK HEM DE LEZZET"

Karapirli, eşiyle çalışmanın çok güzel bir duygu olduğuna değinerek, şunları anlattı: "Eşimin hayalini gerçekleştirdim, aslında ben eşimin çırağı oldum. Şu anda ustam konumunda. Bütün her şey ondan çıkıyor. Daha doğrusu biz birbirimizi tamamlıyoruz. Yaptığımız ürünlerin pişirilmesine kadar ona ait. Sunum ikimize ait. Satış tamamen bana ait. Bundan sonra daha da büyüyeceğimize inanıyorum. Çiçeğin yeri çok farklı. Yemekten taviz veremezsiniz ama diğer şeylerden taviz verebilirsiniz. Yenilebilir çiçeklerle sevdiklerinize mesajınızı iki şekilde verebilirsiniz. Hem çiçek hem de lezzet."

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Ürünlerini itinayla hazırladıklarını dile getiren Karapirli, "Sadece görsel değil lezzet de olması gerekiyor. İnsanlara sadece görsellik sunamazsınız aynı zamanda lezzet de sunmanız gerekiyor. Bizler ürünlerimizin tamamen arkasındayız. Bunların sadece görüntüden ibaret olmadığını çok lezzetli olduğunu da vurguluyoruz." şeklinde konuş