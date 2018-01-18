Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı yanacak

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 30 yıldan fazla süre çalışmış emeklilerin mağduriyetini engellemek için ek ikramiye ödemeleri 27 Ocak'ta sona eriyor. 6770 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair çıkarılan kanun gereği eski memur emeklilerine ikramiye farkı ödemesi yapılacak. İkramiye farkı olarak verilecek ek ödemeler nasıl yapılacak? Ek ikramiye başvuruları ne zaman sona eriyor? Ek ikramiye farkı ücreti tam olarak kaç TL? İşte cevaplar...

2 / 11 EMEKLİYE EK İKRAMİYE NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 30 yılı aşkın hizmeti bulunan geçmiş dönem emeklilerine mağduriyetlerini gidermek amacıyla ek ikramiye ödemesi yapacak. İkramiye farkını alacak olan emekli memur vatandaşların 7 Ocak 2015'ten önce aylığa bağlanmış olmaları gerekiyor. Emekli ek ikramiye ödemesi kararı 27 Ocak 2017 tarihinde kararlaştırıldı.

3 / 11 HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE DİKKAT

İkramiye farkı talep edilebilmesi için hak düşürücü süre var. Kanunun 27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesine bağlı olarak uygulama, 29 Ocak 2018’de sone erecek. Bu nedenle hak talep edilebilmesi için 29 Ocak 2018 tarihine kadar SGK'ya başvurulması gerekiyor. Bu tarihten sonra ikramiye farkı hak edilmiş olsa bile ödenmeyecek. 7 Ocak 2015'ten önce emekli olmuş ve 30 yılın üzerinde hizmeti olmasına rağmen emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden almış memur emeklilerine ikramiye farkları ödeniyor.

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Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 seneden fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 liradan aşağı olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek. Emeklilerin yıllık ikramiye bedelleri her tam yıl için 50 liradan az olamıyor. Toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 liranın altında olmayacak.

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Emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunmaları şartıyla 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.

6 / 11 VARİSLER DE ALABİLECEK

Yalnızca memur emeklileri değil, eğer memur emeklisi hayatını kaybetmişse geride kalan hak sahipleri de ikramiye farkını alabiliyor. Fark ödemesi için bu durumda olan kişilerin SGK'ya başvuru yapması gerekiyor. Yapılan başvurular sonrasında ikramiye farkları hesaplanıyor ve bu kişilere veya hak sahiplerine ikramiye farkları ödeniyor.

7 / 11 BAŞVURANLARIN İKRAMİYELERİ HESAPLARINA YATIRILDI

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kamuda memur olarak çalışanların emeklilik ikramiyelerinin en fazla 30 yıl üzerinden hesaplandığı hatırlatılarak, “Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017 tarihinden önce ve 17 Mart 2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuruların incelenmesi sonucu; 30 yıl üzeri hizmetleri için yapılan ikramiye ödemeleri emeklilerin bankalardaki hesaplarına gönderildi" denildi.

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"Emekli ve hak sahipleri, emekli ikramiyesi ödemelerini 21 Mart 2017 tarihinden itibaren maaşlarını almakta oldukları banka şubelerindeki hesaplarından tahsil edebileceklerdir” bilgisi verildi.

9 / 11 İŞTE EMEKLİ EK İKRAMİYESİ İÇİN SGK'DAN GELEN AÇIKLAMA

“Bu kapsamda olan ve açmış olduğu davanın hangi aşamada olduğu veya sigortalı hizmetleri ile birlikte hizmeti 30 yıldan fazla olanların sigortalı hizmet sürelerinin tetkiki, gibi nedenlerle işlemleri devam edenlere, inceleme sonuçlarına göre ödemeler yapılmaya devam edecektir. Bu nedenle de başvuruda bulunmuş olanlardan incelemeleri devam edenlerin ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. Emekli olunduğu tarihte geçerli olan katsayılara göre 1 tam yıl için hesaplanan emekli ikramiyesi tutarı ekli tabloda gösterilmiştir. Ancak, her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarının bir yıllık tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 Türk lirasının altında olamayacak şekilde emekli ikramiyeleri ödenecektir...."

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"...Buna göre, 1994 yılı Mart ayı içerisinde emekli olan ve 37 yıl 9 aylık hizmeti üzerinden emekli aylığı bağlanan bir şube müdürüne (7) tam hizmet yılı karşılığında ödenecek emekli ikramiyesi, emekli olduğu tarihteki katsayılara göre 70,77 TL (10,11 x 7) olmakla birlikte, her yılına ödenecek ikramiye 50 TL'den az olmayacağından emeklimize ödenecek ikramiye tutarı 350 TL olacaktır. Diğer taraftan, 2006 yılı Eylül ayında emekli aylığı bağlanan aynı durumdaki emeklimize ödenecek emekli ikramiyesi ise 7.317,17 TL (1.045,31 x 7) tutarında olacaktır. İkramiye tutarının üst sınırı 7 bin 500 lira olarak belirlenmiş olup, 7 bin 500 Türk Lirası üzerindeki tutar ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte 2018 yılı Mart ayı içerisinde ödenecektir. Emekli ve hak sahipleri, ödeme bilgileri ile ikramiyeye esas alınan hizmet bilgilerini www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir”