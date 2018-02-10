Bedava eğitim için 10 bin TL'lik kuponlar geliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk defa İstihdam Şurası’nda açıklanan ‘Kupon’ sisteminin detayları belli oldu. Yenişafak'ta yer alan habere göre, 10 bin TL olarak belirlenen kuponlar ile isteyen istediği kurumda mesleki anlamda eğitim görebilecek. Nisan ayı itibariyle uygulanması planlanan yeni modelde cep harçlığının yanı sıra katılımcıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek.

2 / 9 NİTELİKLİ PERSONEL SAYISI ARTTIRILACAK

İlk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstihdam Şurası’nda gündeme getirilen sistemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yürütecek. Yurt dışında uygulanan yeni model ile çalışma hayatındaki personelin daha nitelikli hale kavuşturulması hedefleniyor.

3 / 9 KURSİYER TERCİH YAPACAK

Mesleki eğitim kursları için belirli hizmet veren kurumlar bulunuyor. Şöyle ki, özel eğitim merkezleri ve üniversiteler İŞKUR’un desteğiyle girişimcilere eğitimler veriyor. Yeni düzenleme olan kupon sistemi ile kişi İŞKUR’a gelecek ve eğitim almak istediğini belirtecek. Önceden belirlenmiş olan “Eğitimciler kim, eğitim alanlardan yüzde kaçı istihdam edilmiş…” gibi değerlendirmeleri kursiyer görecek ve buna göre eğitim almak istediği yeri kendisi tercih edecek.

4 / 9 SERTİFİKA GİBİ KUPON

Eğitim alacak vatandaşa İŞKUR tarafından sertifika gibi bir kupon verilecek. Yurt dışında da benzer şekilde uygulanan bu kupon ile seçilen eğitim merkezine veya üniversiteye gidilerek eğitim görülecek. Eğitimi alan gençlerin hemen istihdama katılımını sağlamak için eğitim kurumlarından belirli seviyede istihdam garantisi taahhüdü de alınacak.

5 / 9 10 BİN TL'YE KADAR TÜM MASRAFLAR DEVLETTEN

10 bin TL’lik kupon ile kişinin tüm eğitim masrafı karşılanacak. Ayrıca kursiyere cep harçlığı verilecek ve genel sağlık sigortası (GSS) ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek.

6 / 9 NİSAN-MAYIS GİBİ HAYATA GEÇİRİLECEK

2 yıl süre ile uygulanacak olan mesleki eğitimlerin zamanlaması da esnek olacak. Ayrıca eğitimlere katılımı teşvik etmek ve sürekliliği sağlamaya yönelik, katılımcılara 54 liralık cep harçlığı verilecek. Kursların 6-8 ay sürmesi planlanıyor. Kupon sistemi düzenlemesinin tüm detaylarının 1-1,5 ay içerisinde netleşmesi planlanıyor. Uygulamanın 2018’in ikinci çeyreği olan Nisan-Mayıs gibi hayata geçmesi planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstihdam Şurası’nda yaptığı konuşmasında “Şu anda aramızda öyle özel sektör mensupları var ki, yurt dışından çalıştırmak için şoför getiriyorlar. İş makinelerinde çalıştırmak için operatör getiriyorlar. Ama lafa geldiği zaman, iş bulamıyoruz diyorlar, böyle bir durum var” diyerek 3. Havalimanının yapımını üstlenen firmayı örnek göstermişti.

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300 kamyon için gazetelere verdiği ‘şoför’ ilanlarına 82 kişi başvuruda bulununca firma, Vietnam’dan kamyon şoförü getirebilmek için ilgili bakanlık ve kurumlara müracaat ederek ‘ithal şoför ‘izni almıştı. te yandan geçtiğimiz aylarda ayda 15 bin liraya çalışacak vinç operatörü bulunamadığına yönelik haberler gündeme gelmişti.