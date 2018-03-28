Bekar çalışana destek 7 bin 500 liraya yükseldi

1 / 11 DEVLET KATKISI YÜZDE 25 ARTTIRILDI

Çeyiz hesabında devlet katkısı yüzde 25 artırıldı. Çeyiz hesabı, çalışma hayatına yeni başlayıp da evli olmayanların maaşlarından aylık küçük paralar yatırarak tasarruf etmeleri amacıyla 2016 yılında uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede de birikim tutarının yüzde 20 kadar ve en fazla 5 bin lira devlet katkısı sağlandı.

2 / 11 TOPLAM BİRİKİM TUTARI 25 MİLYON LİRAYI AŞTI

Başlarda 100 binlerce genç çalışanın çeyiz hesabı açtıracağı tahmin edilirken, maalesef beklenen olmadı ve iki yılda toplam 35 bin kişi hesap açtırdı, toplam birikim tutarı da 25 milyon lirayı aştı. Hal böyle olunca da uygulamayı cazip hale getirip, tasarrufları artırmak için çeyiz hesabında devlet katkısı oranı artırıldı.

3 / 11

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Torba Kanun tasarısı ile devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e; en yüksek katkı miktarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıld

4 / 11 ÇEYİZ HESABINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Çeyiz hesabından kimler, nasıl yararlanabilir? Çeyiz hesabından yararlanmak için –daha doğrusu devlet desteğinden yararlanmak için- 24 yaşını doldurmamış ve evlenmemiş olmak gerekiyor.

5 / 11

Mevduat ve katılım bankalarından TL cinsinden çeyiz hesabı açtırılıyor ve hesaba aylık en az 125, en fazla da 1.250 lira yatırılıyor.

6 / 11 3 YIL DÜZENLİ OLARAK PARA YATIRMAK GEREKİYOR

Çeyiz hesabı açtıran, başta, bir kereliğine toplu para da yatırabilir. Bugün için de bu rakam, 18 bin lira. Bu ne sağlar? Devlet desteğinden daha fazla yararlanma imkanı sunar.

7 / 11

Hesap açıldıktan sonra 3 yıl düzenli olarak aylık katkı tutarlarının yatırılması gerekiyor. Bu 3 yıl içinde de kişinin aylık yatırdığı paralar bankalar tarafından değerlendiriliyor, böylece birikim artıyor.

8 / 11 SİSTEMDEN NASIL VE NE ŞEKİLDE FAYDALANILABİLİR?

3 yıl sistemde kalınması şart. 36-47 ay arası para yatıranlar devlet katkısının yüzde 10'una hak kazanıyor. 48 ila 59 ay para yatıranlar devlet katkısının yüzde 15'ini; 60 ay ve üzeri para yatıranlar yüzde 20'sine hak kazanıyor.

9 / 11

Devlet desteğinin tamamından yararlanmak için de ödemelerin düzenli olması ve 27 yaşından önce evlenilmesi gerekiyor.

10 / 11

Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde bankaya başvurulduğunda banka, çeyiz hesabındaki hem birikiminizi hem de devlet katkısını ödüyor. 27 yaşını kaçırdınız mı, devlet desteğinden yararlanamıyorsunuz. (Kaynak: Sabah)