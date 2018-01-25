Biletler tükendi, rota Van'a çevrildi

1 / 17 2 AYLIK BİLETLER TÜKENDİ

Doğu Ekspresi’yle Kars’a akın eden gençler 2 aylık biletleri tüketti, sosyal medyanın yeni gözdesi Van Gölü Ekspresi oldu.

2 / 17 KAMPANYA BAŞLATILDI

Kampanya başlatan gençler, şubatta kente 12 bin kişiyi çekmeyi hedefliyor.

3 / 17 SOSYAL MEDYADA SEYAHAT TRENDİ

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sosyal medyadaki seyahat trendi bu kış Doğu Ekspresi’yle Kars yolculuğu oldu.

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Tam bir turizm atağına dönüşen Doğu Ekspresi çılgınlığı, bu hatta 2 aylık seferlerin tamamen dolmasını sağladı.

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Kars’ın ardından gençler şimdi de yüzlerini Van Gölü Ekspresi’ne çevirdi. Sosyal medyadan Van yolculuğu için yapılan çağrılar, hızla büyüdü.

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Haftada 2 gün yapılan seferlerin artırılmasını isteyen gençler, sosyal medya hesaplarından “Pek yakında Van etkinliğinde 12 bin gençle oradayız” dedi.

7 / 17 VALİDEN DESTEK İSTEDİLER

Kampanyalar sürerken ‘İnterrail Türkiye’ ismi altında bir araya gelen bir grup genç, internet üzerinden ulaştıkları Van Valisi Murat Zorluoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Peyami Battal ve kentteki STK’lardan da yapacakları çıkarma konusunda destek istedi.

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“Van’da eğitime yardım” ve “Sağlıklı gelecek” adıyla videolar çeken gençler çeşitli ülkelerden de katılım olması için çaba sarf ediyor.

9 / 17 ‘DENİZ DE VAR’

Vanlı turizmciler de kampanyadan memnun. Turizmciler, gençleri tren yolculuğu sonrası ne beklediğini şöyle sıraladı: “Kar gezilerinde Çıldır Gölü’nde balık avlayan, Sarıkamış’ı ve Ani Harabeleri’ni gezen, Kars mutfağını tadan gençler Van’da da birçok güzellikle karşılaşacak..."

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"...Van Gölü, Kalesi, Akdamar Adası, kedisi, kahvaltısı, kayak merkezi gibi birçok değeri görebilecek olan gençler, Keledoş gibi yöresel yemekleri de tadabilecek. Ayrıca ‘deniz’ de görmüş olacaklar.”

11 / 17 ‘KARS’A BİLET KALMAYINCA VAN’A YÖNELDİK’

Van Gölü Ekspresi’yle geçen hafta yolculuk yapan Kübra Teber, “Bundan 2 yıl önce, bir gezi rotamızın sonunu Kars’ta bitirip Doğu Ekspresi’yle dönüş yoluna geçmiştik. Oldukça keyifliydi. Van Gölü Ekspresi’yle aynı tadı yakalayabileceğimizi düşündük. Biletleri aldıktan 2 hafta sonra İnterrail Türkiye Grubu bir açıklama yaptı. Vanrail yapmaya karar vermişlerdi...

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"...Doğu Ekspresi’ndeki yoğunluğun bir benzeri bu sefer de Van Gölü Ekspresi’nde oluştu diye düşünüyorum. Van’a gelince oldukça samimi ve anlatıldığı gibi misafirperver karşılandık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Bir sürü anıyla geri döndük” dedi.

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