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Yatırım araçlarının yıllık karnesi belli oldu. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 115 bin 840 puan ile yıla veda eden Borsa Endeksi yıllık bazda yüzde 47.6’lık getirisi ile de 2017’yi geride bıraktı. İç piyasalarda Borsa’daki yükselişi Euro ve Cumhuriyet altını izledi. Euro’daki yükseliş yüzde 22.1 olurken Cumhuriyet altınındaki prim yüzde 20.9, dolardaki artış yüzde 7.5 oldu. Yılın başında 1.000 TL’si olan için mevduatın getirisi 106 TL, tahvilin getirisi ise 123 TL olarak hesaplandı.
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BİST 100
1.476,00 TL- Yüzde 47.6 kazandırdı.
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DOLAR
1.075,51 TL- Yüzde 7.5 kazandırdı.
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EURO
1.221,83 TL - Yüzde 22.1 kazandırdı.
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İNGİLİZ STERLİNİ
1.180,00 TL - Yüzde 18 kazandırdı.
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CUMHURİYET ALTINI
1.209,2 TL - Yüzde 20.9 kazandırdı.
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MEVDUAT
1.106,3 TL
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GÜMÜŞ
1.060,00 TL- Yüzde 6 kazandırdı.
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BRENT PETROL
1.170,00 TL - Yüzde 17 kazandırdı.
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BİTCOİN
14.790,00 - Yüzde 1379 kazandırdı.