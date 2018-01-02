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Bin TL'niz bir yılda ne kadar oldu?

Yıla 115 bin 840 puan ile veda eden Borsa, % 47.6 ile 2017’nin getiri şampiyonu oldu. İç piyasalarda Borsa açık ara öndeyken, işin içine Bitcoin girdiğinde durum değişti. Bitcoin'e 2017 başında bin TL koyan, yıl sonunda yatırımını 14.790 TL'ye çıkardı.

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Yatırım araçlarının yıllık karnesi belli oldu. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 115 bin 840 puan ile yıla veda eden Borsa Endeksi yıllık bazda yüzde 47.6’lık getirisi ile de 2017’yi geride bıraktı. İç piyasalarda Borsa’daki yükselişi Euro ve Cumhuriyet altını izledi. Euro’daki yükseliş yüzde 22.1 olurken Cumhuriyet altınındaki prim yüzde 20.9, dolardaki artış yüzde 7.5 oldu. Yılın başında 1.000 TL’si olan için mevduatın getirisi 106 TL, tahvilin getirisi ise 123 TL olarak hesaplandı.
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BİST 100

1.476,00 TL- Yüzde 47.6 kazandırdı.
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DOLAR

1.075,51 TL- Yüzde 7.5 kazandırdı.
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EURO

1.221,83 TL - Yüzde 22.1 kazandırdı.
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İNGİLİZ STERLİNİ

1.180,00 TL - Yüzde 18 kazandırdı.
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CUMHURİYET ALTINI

1.209,2 TL - Yüzde 20.9 kazandırdı.
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TAHVİL

1.123,7 TL
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MEVDUAT

1.106,3 TL
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GÜMÜŞ

1.060,00 TL- Yüzde 6 kazandırdı.
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BRENT PETROL

1.170,00 TL - Yüzde 17 kazandırdı.
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BİTCOİN

14.790,00 - Yüzde 1379 kazandırdı.
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