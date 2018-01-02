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Yatırım araçlarının yıllık karnesi belli oldu. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 115 bin 840 puan ile yıla veda eden Borsa Endeksi yıllık bazda yüzde 47.6’lık getirisi ile de 2017’yi geride bıraktı. İç piyasalarda Borsa’daki yükselişi Euro ve Cumhuriyet altını izledi. Euro’daki yükseliş yüzde 22.1 olurken Cumhuriyet altınındaki prim yüzde 20.9, dolardaki artış yüzde 7.5 oldu. Yılın başında 1.000 TL’si olan için mevduatın getirisi 106 TL, tahvilin getirisi ise 123 TL olarak hesaplandı.