Binlerce işletmeye 200 bin lira nefes kredisi!

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Başbakan Binali Yıldırım, 2. Nefes Kredisi için müjdeyi vererek, "Kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz. Vadesi 12 ay olacak. 6 ay ödemesiz. İşletmelerimiz pazartesi gününden itibaren Nefes kredi başvurularını yapıp kredilerini alabilirler" dedi. Başbakan Yıldırım, "İstihdamın da üretimin de yükü KOBİ'lerin üzerinde. Yatırımların yarısından fazlasını KOBİ'ler yapıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ne yapsak azdır. Fazlasıyla hak ediyorlar. Nefes Kredisi için 75 milyar TL'lik bir hacim planlandı. Aylık 0,99 faiz. Bu bir başlangıç. Bu özel şartlarda verilen krediyle bankalarımız diyor ki, 'Biz öncülük ediyoruz' diyorlar. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Türkiye'de kredi dönüşündeki sıkıntı yüzde 2,9; burada binde bir. Yani hiç batak yok. Sağlam para çünkü KOBİ'ler sağlam. KOBİ'ler sözüne sadık işletmelerdir." dedi.

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DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş Nefes Kredisi Tanıtım Toplantısı için geldiği İzmir'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 2017'yi yüzde 7,4'lük bir büyümeyle kapatan Türkiye'nin 2018'de ise yüzde 5'in üzerinde bir büyümeye imza atacağını tahmin ettiklerini, ihracatın yanı sıra bu yıl turizmde de yüksek bir performans beklediklerini kaydeden Ateş, ekonomide yakalanan performansta geçen yıl verilen Nefes Kredileri'nin payına dikkat çekerek, bu programda yer alan tek özel banka oldukları için gurur duyduklarını belirtti.

3 / 7 AZAMİ KREDİ 200 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

İlk Nefes Kredisi programında toplam 5 milyar liranın yüzde 9,90 faizle, 12 ay ödeme imkanıyla ve azami 150 bin liraya kadar KOBİ'lerin hizmetine sunulduğunu hatırlatan Ateş, şöyle konuştu: "Bu yıl ise rakam 7,5 milyara çıktı. Azami kredi de 200 bin liraya yükseldi. Ayrıca vade de 6 ayı sadece faiz ödemeli olmak üzere 18 aya çıktı. İlk Nefes Kredisi programından yaklaşık 30 bin kişi faydalanmıştı. Bu yıl ayrılan rakamın yüzde 50 artışla 7,5 milyar liraya çıkmasıyla bu krediden faydalanan KOBİ sayısının 50 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. TOBB, bankacılık sektörü ve devlet. Herkes gücünü birleştirerek el birliği yapmanın örneğini verdi. Bunun ekonominin geneline pozitif yansımaması mümkün değil." dedi.

4 / 7 "RAKAMIN ARTMASI KREDİ KALİTESİNİ ARTIRIR"

Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerin kullandığı finansmanın faizini de düşürerek enflasyon hedefine katkı sağlayacağını dile getiren Ateş, toplam kaynağın 7,5 milyar liraya çıkmasının kredinin kalitesini artırdığını ifade etti.

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Krediyle tek KOBİ'ye verilecek asgari tutarın 200 bin lira olarak belirlendiğini, bunun küçük bir rakam olmasına rağmen bazen şirketler için hayati önemde olduğunu kaydeden Ateş, küçük ölçekli şirketlerin ayakta kalmasının büyük şirketleri ve ekonominin genelini de pozitif etkileyeceğini dile getirdi.

6 / 7 "START-UP İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ"

Türkiye'nin son 15 yılda çok ciddi alt yapı yatırımları yaptığına değinen Ateş, "Artık üst yapıya, sanayiye, inovasyon yatırımlarına geçmemiz lazım. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Nefes Kredisi imza töreninde bunun sinyalini verdi. Start-up projeleriyle ilgili de bir program başlatılırsa muhteşem olur. Biz de orada öncü banka olma konusunda desteğe hazırız. Türk gençliği inanılmaz akıllı. Artık aplikasyon dünyasında Türkler'in adı duyulur hale geldi." ifadelerini kullandı.