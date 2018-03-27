Binlerce kişiye 100 bin TL faizsiz kredi geliyor!

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Hayata geçirdiğimiz proje ile çiftçilerimize 100 bin TL faizsiz kredi kullandırılacak. Proje sonunda ihtiyacımız olan damızlık anaç sayısının artmasına katkı sağlanacak, 7 yılda yaklaşık 1,5 milyon damızlık sığır sayısına ulaşılacak. Böylece, işletme kapasitelerin doluluk oranı artırılmış olacaktır" dedi.

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, TİGEM ve Ziraat Bankası arasında, "500 bin Anaç Koyun ve 250 bin Düve Projesi Protokolü" gerçekleştirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Bakan Fakıbaba'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen iş birliği protokolü ile, hem çiftçilerin gelirinin arttırılması hem de tüketicilerin uygun fiyatla kaliteli kırmızı et ve süt tüketimi sağlayabilmesi hedefleniyor.

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Programda konuşan Fakıbaba, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve ihtiyaç olan anaç koyun sayısını elde etmek için, TİGEM aracılığıyla, “Sözleşmeli Üretim Modeli” Projesini başlattıklarını ifade ederek, "Bu projeden, kredibilitesi yeterli, Bakanlık Kayıt Sistemine kayıtlı, barınak kapasitesi yeterli, mera varlığı olan ve/veya kaba yem teminini sağlayabilen yetiştiricilerimiz arasından, puanlama usulüyle seçilenler faydalanabilecektir." dedi.

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Bu proje ile; her bir yetiştiriciye, 300 başa kadar anaç koyun temin edileceğini hatırlatan Fakıbaba, "Doğacak kuzulara taban fiyat ile alım garantisi veriyoruz. Kredi ile avansların geri ödemesi, doğan kuzuların bedelinden düşülerek, kalan meblağ üreticiye ödenecektir. Kredinin geri ödemesi ise ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli, toplam 7 yıl olacaktır. Ayrıca proje sonunda yetiştiricilerimize, 2018 yılı sonuna kadar, toplamda 500 bin baş damızlık koyun vermeyi ve sekizinci yılda yaklaşık 5 milyon baş damızlık dişi koyun sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

5 / 8 "250 bin düve projesi"

Eş zamanlı olarak büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve ihtiyaç olan düve sayısına ulaşabilmek içinse Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile “250 Bin Düve” Projesi başlatıldı. Bu projeden de tecrübeli ve kapasite açığı bulunan kooperatif üyesi çiftçiler yararlanabilecek.

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Proje ile çiftçilere 100 bin TL faizsiz kredi verileceğini kaydeden Fakıbaba, "Bu kredinin yüzde 80’i düve, yüzde 20’si yem tedariki için kullandırılacaktır. Kredinin geri ödemesi ise ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli, toplam 7 yıl olacaktır. Proje sonunda ihtiyacımız olan damızlık anaç sayısının artmasına katkı sağlanacak, 7 yılda yaklaşık 1,5 milyon damızlık sığır sayısına ulaşılacak. Böylece, işletme kapasitelerin doluluk oranı artırılmış olacaktır" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, TİGEM ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı. İmza törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fakıbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin yapılan eleştiriler hakkında, "Ben Başbakanımızın verdiği kararın doğru olduğuna inanıyorum, kendisi çok zeki bir büyüğümüz bizim. Bu bağlamda Başbakanımızın verdiği kararın altına ben imzamı atarım" ifadelerini kaydetti.