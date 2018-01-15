Bir açıklamayla tam 3.3 milyar dolar kaybetti!

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Facebook, insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için 'haber kaynağı' sıralamasında yaptıkları güncelleme ile değişikliğe gittiğini açıkladı.

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Yapılacak bu güncelleme ile Facebook, insanların arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracak.

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Bunun yanı sıra haber kaynağı değerleri ile uyumlu olarak insanların Facebook üzerinde geçirdikleri zamanı anlamlı kılmak adına aile ve arkadaşların gönderileri, genel içeriklere göre öncelik kazanacak.

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Konuyla ilgili Facebook'un haber kaynağı müdürü Adam Mosseri, Facebook hesabından yaptığı açıklamayla "Facebook, insanları birbirine yakınlaştırmak ve ilişkiler inşa etmek üzere kurulmuştu. Bunu gerçekleştirmenin yollarından birisi insanları kendi haber kaynaklarında, arkadaşları ve ailelerinden gelen anlamlı paylaşımlarla buluşturmak..."

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"... . Önümüzdeki birkaç ay boyunca, insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için Haber Kaynağı sıralamasında değişiklikler yapıyoruz" dedi.

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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise konuyla ilgili detaylı bir açıklama metnini yine kendi Facebook hesabında paylaştı.

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Facebook, halihazırda paylaşımların haber kaynağında ne kadar yukarıda çıkacağını belirlemek için kaç kişinin bir paylaşıma tepki verdiği, yorum yaptığı veya paylaştığı gibi göstergeleri kullanıyor.

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Bu güncelleme ile, bir konuşmayı tetikleyen ve anlamlı etkileşimlere ilham veren gönderilere de öncelik verecekler. Bunun için de kullanıcıların arkadaşlarıyla paylaşmak istediği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracaklar.

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Bu gönderiler tavsiye isteyen bir arkadaşın ya da seyahati için mekân önerileri arayan bir tanıdığın gönderileri veya bir haber, makale, video gibi karşılıklı yorum yapmaya ve tepki vermeye teşvik eden gönderiler olacak.

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Öte yandan, kullanıcıların beğendiği sayfaların gönderileri haber kaynağında görünmeye devam edecek ancak bu gönderilerin haber kaynağındaki sayıları eskiye oranla azalabilir.

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Facebook, haber kaynağındaki alan sınırlı olduğundan, aile ve arkadaşların paylaşımları ile konuşmaları tetikleyen gönderileri daha çok göstermek adına, yayıncılar ve kurumların video ve diğer gönderileri gibi genel içerikleri daha az göstermek durumunda kalacak.

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Bu durum kullanıcılar açısından olumlu gibi görünse de yatırımcıların yeni güncellemeye tepkisi sert oldu. Facebook'un reklam gelirlerinin düşeceğini düşünen yatırımcıların satışları Facebook hisselerinin yüzde 4.5 değer kaybetmesine neden oldu.

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Facebook hisselerinde yaşanan düşüşle birlikte, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre kurucu Mark Zuckerberg'in serveti de 3.3 milyar dolar azalışla 74 milyar dolara geriledi.