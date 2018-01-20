Bir atölye kurdu, tüm köy ihya oldu

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Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyündeki bir evin alt katına kurulan tekstil atölyesinde 20 kişi çalışıyor.

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Recep Uğraşmış (62), evinin alt katına çocukları için bir tekstil atölyesi kurdu. Gün geçtikçe büyüyen atölye, 20 kişiye istihdam sağlıyor.

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Uğraşmış yaptığı açıklamada, atölyede çocuk giyimi üzerine üretimde bulunduklarını belirterek, "Çocuklar aynı sektörde başkalarının yanında yıllardır çalışıyorlardı. Zamanla hem işi öğrendiler hem de kendilerini geliştirdiler. Kendisini geliştirip, sektör hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları benim de hoşuma gitti" dedi.

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Oğullarının kendi işlerini açmayı teklif ettiğini aktaran Uğraşmış, "3 oğlum bana atölye açmayı önerdi. Ben de bu atölyeyi hem çocuklarıma hem de köylülerime iş imkanı sağlaması için evimin altında açtım. Çok da güzel bir atölye oldu" diye konuştu.

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Hem köy sakinlerine hem de çevre köylerde yaşayanlara iş imkanı sunduklarını vurgulayan Uğraşmış, "Atölyede fason üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz çocuk kıyafetleri Türkiye'nin birçok yerinde satılıyor. Atölyemizde 20 kişi çalışıyor. Bunlar arasında köyümüzde yaşayanlar da var başka yerlerden gelenler de. İşlerimiz çok güzel" ifadelerini kullandı.

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Atölyede çalışan 5 çocuk annesi Firdevs Özkesici ise iş yerini çok sevdiğini belirterek, "Tosya'da oturuyorum. Eşime ve çocuklarıma katkı sağlayabilmek için Ekincik köyüne gelerek bu atölyede çalışıyorum. Sigortamız var. Maaşımızı da alıyoruz her ay. İşimden memnunum" dedi.

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Ekincik köyü muhtarı Ayhan Uğraşmış da ailenin işyerini köyde açmak istediğinde ellerinden geldiğince destek sağladıklarını ifade etti. Küçük bir köyde istihdama katkı sağlayan bir atölyenin bulunmasından gurur duyduklarını belirten Uğraşmış, "20 kişi çalışıyor. Ailelerini de düşündüğümüzde buradan 100 kişi ekmek yiyor. Tosya'nın 54 köyü bulunuyor. Başka hiçbir köyde böyle bir atölye, iş sahası bulunmuyor. Köyümüze de birçok katkısı var" dedi.