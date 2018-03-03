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Bir gecede 30 adet satıldı! İşte yeni Jaguar I-Pace

Jaguar, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'na tamamen elektrikli modeli I-Pace ile geliyor. Model, Türkiye'de ön ödeme ile siparişe açıldığı ilk gecede 30 adet satıldı.

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Jaguar’ın Avustralya’da tanıttığı, ‘Tesla Katili’ olarak adlandırılan ilk elektrikli SUV modeli I-Pace, Türkiye’de bir gecede 30 adet ön sipariş aldı.
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Lityum-iyon batarya kullanılan otomobil, fabrika verilerine göre 475 km'lik bir menzile sahip..
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50 kW DC şarj ile bataryasının yüzde 80'lik bölümü 85 dakikada doldurulabilen otomobilin 100 kW hızlı şarjla aynı şarj seviyesine ulaşması 40 dakika sürüyor..
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Arka aks üzerine yerleştirilen 2 elektrik motoruyla toplamda 400 HP güç ve 696 Nm tork üreten otomobil, gücünü dört tekerlekten çekiş sistemiyle yere aktarıyor.
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I-Pace, fabrika verilerine göre 0'dan 100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşabiliyor.
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Türkiye’de 1 Mart itibariyle 2 bin euro ön ödeme ile siparişe açılan modelden bir gecede 30 adet sattıklarını belirten Jaguar Türkiye Genel Müdürü Simay Alsan, “Türkiye’deki tepkiler çok iyi ve ilgi çok fazla. İlk üretimden Türkiye için ayrılan araçların hepsini sattık." dedi.
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Türkiye’de fiyatı 88 bin Euro’dan başlayacak Jaguar I-Pace, temmuz itibariyle müşterilere teslim edilecek.
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En üst donanımla versiyonun fiyatı ise 100 bin Euro olacak.
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I-Pace hakkında bilgi veren Simay Alsan, “Menzili, performansı, iç hacmi ve tasarımıyla Jaguar I-Pace Türk kullanıcılarının bütün beklentilerini karşılayarak elektrikli araç talebini önemli ölçüde artıracak. Şarj altyapısı için kendi tesislerimizde ciddi bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca araç için ön sipariş verenlere ‘home charger’ı (ev için hızlı şarj) hediye edeceğiz” diye konuştu.
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Jaguar Tasarım Direktörü Ian Callum ise I-Pace’nin konseptini 2016 yılında tanıttıklarını hatırlatarak, “Bu anı yaşamak için geri sayıyorduk. Tamamen elektrikli I-Pace şirketimiz için öncü bir otomobil olmasının yanı sıra, sektörde devrim yaratmayı vaat ediyor. Bu otomobilde başardığımız şeyleri tüm dünyaya gösterebilmek için sabırsızlanıyorum” dedi.
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1.5 MİLYON MİL TEST

Yüzde 80 şarj düzeyine 45 dakikada ulaşarak hızlı şarj özelliği sunacak olan I-Pace 500 km’ye yakın menzile sahip zorlu zemin koşullarında ve -40°C’den 40°C’ye kadar zorlu iklim şartlarında test edildi.
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Test için katedilen 1,5 milyon milin üzerinde mesafe ve 200’ün üzerinde prototip tarafından tamamlanan 11 bin saatlik donanım simülasyonu ile Jaguar’ın tasarım ve mühendislik ekipleri dünya standartlarında, tamamen elektrikli bir SUV yarattı.
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Jaguar I-Pace 6 Mart’ta kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı’nda meraklılarla buluşacak.
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