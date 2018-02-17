Bir zamanlar efsaneydi! Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor

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Telekomünikasyonda akıllı telefon öncesi döneme damgasını vuran Finlandiyalı Nokia, telefon pazarında liderliği Apple ve Samsung'a kaptıralı uzun zaman oldu.

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Şirket, 2016'da girdiği dijital sağlık işinde de zorlanıyor.

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Nokia, dijital sağlık şirketi Withings için Finlandiya'da çalışan 425 personelini işten çıkarmayı planlıyor.

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Hareket ölçer ve termometre üreten Fransız Withings'i 2016'da 170 milyon euroya satın alan Nokia, 2017'nin üçüncü çeyreğinde bu şirketten konsolide bilançosuna 141 milyon euro zarar yazmak zorunda kalmıştı.

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Nokia, Withings'in zor pazar koşullarında büyüme fırsatları aradığını belirtirken dijital sağlık işlerinin stratejik incelemeye alındığını duyurdu.

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İnceleme sonrası alınacak karara dair herhangi bir olasılık hakkında bilgi verilmedi.

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Şirket daha önce dijital haritalama şirketi HERE'i 2015'te 2,8 milyar euroya BMW, Daimler ve Volkswagen'in de yar aldığı ortaklar grubuna satmıştı.

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Nokia, 425 personeli kapsayan işten çıkarma planının Alcatel-Lucent'i satın adıktan sonra açıklanan 1,2 milyar euroluk maliyet azaltma planının bir parçası olduğunu ifade ediyor.

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Nokia'nın Finlandiya'da 6.300, tüm dünya geneline ise 102 bin 800 çalışanı bulunuyor.