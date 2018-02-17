FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Bir zamanlar efsaneydi! Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor

Nokia telefon pazarındaki liderliğini kaptırdıktan sonra bir türlü istediği ivmeyi yakalayamadı. Geçen yıl girdiği dijital sağlık pazarında da zarar eden firma, 400'den fazla çalışanla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

1 / 10

Telekomünikasyonda akıllı telefon öncesi döneme damgasını vuran Finlandiyalı Nokia, telefon pazarında liderliği Apple ve Samsung'a kaptıralı uzun zaman oldu.
2 / 10

Şirket, 2016'da girdiği dijital sağlık işinde de zorlanıyor.
3 / 10

Nokia, dijital sağlık şirketi Withings için Finlandiya'da çalışan 425 personelini işten çıkarmayı planlıyor.
4 / 10

Hareket ölçer ve termometre üreten Fransız Withings'i 2016'da 170 milyon euroya satın alan Nokia, 2017'nin üçüncü çeyreğinde bu şirketten konsolide bilançosuna 141 milyon euro zarar yazmak zorunda kalmıştı.
5 / 10

Nokia, Withings'in zor pazar koşullarında büyüme fırsatları aradığını belirtirken dijital sağlık işlerinin stratejik incelemeye alındığını duyurdu.
6 / 10

İnceleme sonrası alınacak karara dair herhangi bir olasılık hakkında bilgi verilmedi.
7 / 10

Şirket daha önce dijital haritalama şirketi HERE'i 2015'te 2,8 milyar euroya BMW, Daimler ve Volkswagen'in de yar aldığı ortaklar grubuna satmıştı.
8 / 10

Nokia, 425 personeli kapsayan işten çıkarma planının Alcatel-Lucent'i satın adıktan sonra açıklanan 1,2 milyar euroluk maliyet azaltma planının bir parçası olduğunu ifade ediyor.
9 / 10

Nokia'nın Finlandiya'da 6.300, tüm dünya geneline ise 102 bin 800 çalışanı bulunuyor.
10 / 10

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın