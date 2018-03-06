Bitcoin 100 dolara mı düşecek?

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Geçen yıl yatırımcısını oldukça sevindiren Bitcoin, bu yılki grafiği ile endişe yaratıyor.
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2017 yılında 20 bin dolar bandını test eden ancak son aylarda eski seviyelerinde ulaşmaktan uzak bir grafik çizen Bitcoin ile ilgili oldukça karamsar bir tahmin geldi.
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Harvard Üniversitesi'nden Profesör Kenneth Rogoff, çok konuşulacak bir tahminde bulundu. Bitcoin'in değerinin gelecek 10 yılda100 dolar seviyesine düşmesi olasılığının, 100 bin dolar seviyesinden işlem görmesi olasılığından daha büyük olduğunu söyledi.
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Harvard Üniversitesi'nden Profesör Kenneth Rogoff, çok konuşulacak bir tahminde bulundu.
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Bitcoin'in değerinin gelecek 10 yılda 100 dolar seviyesine düşmesi olasılığının, 100 bin dolar seviyesinden işlem görmesi olasılığından daha büyük olduğunu söyledi.
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ABD'li CNBC'ye konuşan Rogoff, "Kara para aklama ve vergi kaçırma için kullanılma olasılıklarını ortadan kaldırdığınızda, dijital paraların bir işlem aracı olarak kullanımları çok küçük" dedi